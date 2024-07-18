Με ένα κλικ οι πολίτες από σήμερα έχουν δυνατότητα να δίνουν την συγκατάθεσή τους (consent) μέσω του Gov.gr Wallet για την ψηφιακή άντληση και διάθεση των δεδομένων τους.

Μάλιστα η πρώτη εφαρμογή της παροχής της συγκατάθεσης αφορά στη σύναψη ασφαλιστηρίου συμβολαίου οχήματος, την οποία παρουσίασαν οι υπουργοί Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου και Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Σταϊκούρας, ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Χρίστος Δήμας, καθώς και ο πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος, Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου, σε συνέντευξη τύπου που πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Mε τη νέα ψηφιακή υπηρεσία του Gov.gr Wallet οι πολίτες θα δίνουν τη ρητή συγκατάθεσή τους (consent) για τη διάθεση των απαραίτητων δεδομένων τους σε δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Με αυτόν τον τρόπο θα συναλλάσσονται άμεσα και εύκολα, επιτρέποντας την άντληση και διάθεση των συγκεκριμένων κατά περίπτωση στοιχείων τους.

Με τον τρόπο αυτό η καθημερινότητα των πολιτών διευκολύνεται σημαντικά, καθώς θα μπορούν να ολοκληρώνουν διαδικασίες από το κινητό τους τηλέφωνο, χωρίς να χρειάζεται να διακινούν έγγραφα, ούτε έγχαρτα, ούτε ψηφιακά.

Στην περίπτωση της σύναψης ασφαλιστήριου συμβολαίου οχήματος η διαδικασία επιταχύνεται και για τις ασφαλιστικές εταιρείες, καθώς θα λαμβάνουν με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα τα απαραίτητα στοιχεία του πολίτη και του προς ασφάλιση οχήματος, μέσω άντλησης από τα μητρώα του δημοσίου που είναι ήδη καταχωρισμένα.

Επισημαίνεται ότι ο πολίτης θα δίνει τη συγκατάθεσή του σε κάθε βήμα της διαδικασίας τόσο για την άντληση των στοιχείων του, όσο και για τη διάθεσή τους στην ασφαλιστική εταιρεία με την οποία έχει επιλέξει να συμβληθεί.

Πιο συγκεκριμένα η διαδικασία θα έχει ως εξής:

• Αρχικά ο πολίτης θα επικοινωνεί με την ασφαλιστική εταιρεία με την οποία επιθυμεί να συνάψει συμβόλαιο ασφάλισης οχήματος.

• Η ασφαλιστική, αφού καταγράψει την επιθυμία του πολίτη να κάνει χρήση της νέας ψηφιακής υπηρεσίας μέσω του Gov.gr Wallet, ζητάει τα βασικά στοιχεία για να εκκινήσει τη διαδικασία. Τα στοιχεία αυτά είναι ο ΑΦΜ, το ονοματεπώνυμο του πολίτη και ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος που επιθυμεί να ασφαλίσει και βρίσκεται στην ιδιοκτησία του.

• Στη συνέχεια θα λαμβάνει ειδοποίηση (push notification) στο κινητό του από το Gov.gr Wallet μέσω του οποίου θα ενημερώνεται ότι η συγκεκριμένη εταιρεία και για τον συγκεκριμένο σκοπό που έχει αιτηθεί, ζητά τη διάθεση των απαραίτητων στοιχείων του, δηλαδή άδεια οχήματος, άδεια οδήγησης και στοιχεία κατόχου.

• Ο πολίτης, αν επιθυμεί να συνεχίσει, θα δίνει αρχικά τη συγκατάθεσή του για την «άντληση και προβολή» των προς διαβίβαση στοιχείων του και ακολούθως θα ελέγχει την ορθότητά τους.

• Έπειτα, θα χορηγεί ή όχι τη συγκατάθεση του για τη διαβίβαση αυτών των στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα της ασφαλιστικής εταιρείας.

Εναλλακτικά οι πολίτες θα μπορούν να παραχωρούν τη συγκατάθεσή τους πέραν του Gov.gr Wallet μέσω εφαρμογής που θα αναπτυχθεί για αυτόν τον σκοπό στο gov.gr.

Αξίζει να σημειωθεί ότι σε επόμενο στάδιο η υπηρεσία θα επεκταθεί και σε άλλες συναλλαγές των πολιτών με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς μεταξύ των οποίων η μίσθωση αυτοκινήτων, η σύναψη συμβολαίου με παρόχους ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, καθώς και η εγγραφή σε βρεφονηπιακούς σταθμούς.

«Η δέσμευσή μας για ένα κράτος που σέβεται τον πολίτη και θέλει να κερδίζει την εμπιστοσύνη του γίνεται πράξη καθημερινά, με υπηρεσίες όπως η συγκεκριμένη που έρχεται να καταργήσει πιστοποιητικά, χαρτιά και περιττές επισκέψεις ή αποστολές εγγράφων» δήλωσε ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Δημήτρης Παπαστεργίου και συμπλήρωσε ότι «δεν είναι μόνο η υπηρεσία που παρουσιάσαμε σήμερα σημαντική αλλά είναι κυρίως το ότι αποτελεί τη βάση για το πώς βλέπουμε την επόμενη μέρα στην επικοινωνία του πολίτη με το κράτος. Στο πώς η κατάργηση των πιστοποιητικών, για την οποία ήδη έχουμε μιλήσει και ήδη έχουμε νομοθετήσει, μπορεί τεχνικά να υλοποιηθεί. Η έναρξη γίνεται σήμερα με το consent για τη σύναψη ασφαλιστήριου συμβολαίου μέσω του Gov.gr Wallet. Οι πολίτες κερδίζουν χρόνο, αντίστοιχα τόσο οι ασφαλιστικές εταιρείες όσο και το Ελληνικό Δημόσιο εξοικονομούν πολύτιμους πόρους, ενώ ενισχύεται η διαφάνεια των διαδικασιών. Στη νέα ψηφιακή Ελλάδα περνάμε σε μια νέα εποχή, στην εποχή της διακίνησης δεδομένων και όχι εγγράφων για την ολοκλήρωση διαδικασιών και συναλλαγών, με στόχο να βελτιώνουμε καθημερινά την ζωή των πολιτών και των επιχειρήσεων. Αυτό είναι το ζητούμενο από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και η προσδοκία συνολικά της κοινωνίας από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης».

Από την πλευρά του, ο υπουργός Υποδομών και Μεταφορών, Χρήστος Σταϊκούρας τόνισε ότι «το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ήταν το πρώτο που συνήψε Μνημόνιο Συνεργασίας με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, τον Ιανουάριο του 2020. Με κοινή και συντονισμένη προσπάθεια, βούληση, σχέδιο και όραμα, έχουμε καταφέρει να φέρουμε εις πέρας πολλά έργα. Σήμερα πραγματοποιούμε ένα ακόμη, σημαντικό βήμα. Μάλιστα, σε ένα εξαιρετικά κρίσιμο πεδίο που σχετίζεται άμεσα με την οδική ασφάλεια. Αυτό της ασφάλισης των οχημάτων. Η νέα ψηφιακή υπηρεσία επιτρέπει στους ιδιοκτήτες να προχωρήσουν, εύκολα και γρήγορα, στην ασφάλιση των οχημάτων τους, μέσω της ηλεκτρονικής διάθεσης στοιχείων οχημάτων προς τις ασφαλιστικές εταιρείες. Ευελπιστούμε ότι η λειτουργία της νέας υπηρεσίας, πέρα από τη διευκόλυνση των πολιτών, θα συμβάλλει και στην αύξηση του ποσοστού ασφάλισης των οχημάτων, ένα ζήτημα που ταλανίζει επί μακρόν την ελληνική αγορά, με σοβαρές επιπτώσεις για τους ανθρώπους και τις εταιρείες, ειδικά όταν συμβαίνουν ατυχήματα». Ο κ. Σταϊκούρας υπογράμμισε ότι «στην ίδια κατεύθυνση, εργαζόμαστε με όλα τα συναρμόδια υπουργεία, ώστε να συμπληρώσουμε το παζλ των ψηφιακών υπηρεσιών, οι οποίες προσφέρουν στη δημόσια διοίκηση μια πολύτιμη βάση δεδομένων. Πραγματικά πολύτιμη, όχι μόνο γιατί απλοποιεί τις υπηρεσίες, αλλά και γιατί μας παρέχει ακριβείς και ποιοτικές πληροφορίες, οι οποίες είναι αναγκαίες για την ορθή λήψη αποφάσεων, τη διαμόρφωση και την εφαρμογή αποτελεσματικών πολιτικών».

Για «μια πολύ σημαντική μεταρρύθμιση που για πρώτη φορά ενώνουμε βάσεις δεομένων της πολιτείας» μίλησε ο υφυπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Χρίστος Δήμας. «Με αυτόν τον τρόπο θα αντιμετωπίσουμε συνολικά το πρόβλημα των ανασφάλιστων οχημάτων, θα ελέγξουμε τα απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας και θα εντοπίσουμε τα οχήματα που δεν έχουν περάσει τον τεχνικό έλεγχο ΚΤΕΟ. Πλέον δεν θα περιμένουμε δηλαδή, έναν τυχαίο, επιτόπιο έλεγχο της τροχαίας για να επιβάλουμε το πρόστιμο, αλλά αυτό θα ενεργοποιείται αυτόματα, έπειτα από την τακτική, ηλεκτρονική διασταύρωση στοιχείων που θα διενεργείται.

Επιπλέον, με την διασταύρωση δεδομένων των οχημάτων, πιστεύουμε πως θα έχουμε λιγότερα ατυχήματα από την αποχή τεχνικού ελέγχου, αρά θα συμβάλλουμε ουσιαστικά και σε αυτό το μεγάλο κοινωνικό ζήτημα των τροχαίων ατυχημάτων και στην βελτίωση της οδικής ασφάλειας. Το γεγονός αυτό, θα έχει σημαντικό αντίκτυπο στην προστασία του περιβάλλοντος, ειδικότερα στην μείωση των εκπομπών ρύπων από τα ανέλεγκτα οχήματα. Συμβάλλουμε, βέβαια, και στην αύξηση των εσόδων του Κράτους, λόγω της αύξησης του αριθμού των ασφαλιστήριων συμβολαίων, αλλά και της αύξησης που αναμένουμε από την καταβολή των τελών κυκλοφορίας. Επίσης, με το εν λόγω νόμο μειώνονται σημαντικά οι υποθέσεις στα δικαστήρια, καθότι θα μειωθούν αισθητά τα ανασφάλιστα οχήματα.Ενώ, ο νομοταγής και συνεπής με τις υποχρεώσεις του πολίτης θα νιώσει ότι επιτέλους το κράτος λειτουργεί στο πεδίο αυτό και δεν κλείνει το μάτι στην ανομία δια της απουσίας του».

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος, Αλέξανδρος Σαρρηγεωργίου ανέφερε ότι «η ηλεκτρονική πρόσβαση των ασφαλιστικών επιχειρήσεων σε πληροφορίες και δεδομένα της άδειας κυκλοφορίας οχήματος και της άδειας οδήγησης, η οποία θα γίνεται με τη συγκατάθεση του πελάτη με σκοπό τη σύναψη ασφάλισης οχήματος, αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της βελτίωσης των υπηρεσιών που προσφέρουμε στους ασφαλισμένους μας. Οι διαδικασίες θα γίνονται πιο γρήγορα και αποτελεσματικά, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και ενισχύοντας τη διαφάνεια και την ανταγωνιστικότητα».

Να σημειώσουμε ότι η υπηρεσία υλοποιείται από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ - GRNET), φορέα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενώ τα απαιτούμενα στοιχεία θα αντλούνται μέσω του Κέντρου Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

