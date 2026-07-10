Στη σύλληψη 42χρονου για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών στο Κιλκίς προχώρησαν οι αρμόδιες Αρχές.

Ειδικότερα, τα Ανακριτικά Κλιμάκια Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) του Πυροσβεστικού Σώματος προχώρησαν στη διερεύνηση πυρκαγιάς από αμέλεια που εκδηλώθηκε στην περιοχή Ξηρόβρυση του Δήμου Κιλκίς. Από τα στοιχεία της έρευνας προέκυψε πως η φωτιά προκλήθηκε κατά την εκτέλεση αγροτικών εργασιών με θεριζοαλωνιστική μηχανή από 42χρονο, ο οποίος και συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, κατόπιν προφορικής εντολής του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κιλκίς.

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση από το Πυροσβεστικό Σώμα, στην πυρκαγιά κάηκαν συνολικά 120 στρέμματα, εκ των οποίων 10 στρέμματα αγροτικής έκτασης και 110 στρέμματα δασικής έκτασης.

Σημειώνεται ότι, από την 1η Ιανουαρίου έως και την 9η Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 547 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 707.866,33 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 173 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από τις οποίες οι 160 (92,49%) αφορούν πυρκαγιές από αμέλεια και οι 13 (7,51%) πυρκαγιές από πρόθεση.

Πηγή: skai.gr

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