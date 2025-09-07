Λογαριασμός
Τραγωδία στον Πειραιά: 75χρονος ανασύρθηκε νεκρός από το λιμάνι

Ο άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Θριάσιο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του - Βρέθηκε στην Πύλη Ε1 στο λιμάνι του Πειραιά

Λιμάνι Πειραιά

Τραγωδία σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στον Πειραιά, με έναν 75χρονο να ανασύρεται νεκρός

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Λιμενικού: 

«Τις βραδινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή του Τζελέπη για πτώση ενός ατόμου στη θάλασσα, στην περιοχή της Πύλης Ε1 στο λιμάνι του Πειραιά. Αμέσως, στο σημείο μετέβησαν στελέχη της Λιμενικής Αρχής όπου ανέσυραν από τη θάλασσα έναν 75χρονο ημεδαπό, χωρίς τις αισθήσεις του.

Ο άνδρας διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας ¨ΘΡΙΑΣΙΟ¨, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Προανάκριση διενεργείται από το Α’ Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά».

