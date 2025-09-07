Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε από τη θάλασσα, χθες το απόγευμα, στην παραλία «Νέοι Πόροι» Πιερίας ένας 76χρονος αλλοδαπός, υπήκοος Σερβίας.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, ναυαγοσώστες παρείχαν άμεσα τις πρώτες βοήθειες στον ηλικιωμένο, εφαρμόζοντας καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και κάνοντας χρήση απινιδωτή.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Λιτόχωρου, όπου δυστυχώς διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Το Δ’ Λιμενικό Τμήμα Πλαταμώνα, που έχει αναλάβει την προανάκριση, διέταξε τη διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

