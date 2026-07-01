Δίκη για τα Τέμπη: Κατηγορούμενος ζήτησε διορισμό δικηγόρου - Διέκοψε για τη Δευτέρα το δικαστήριο

Διεκόπη η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, καθώς ένας εκ των κατηγορουμένων ανέφερε στο δικαστήριο πως επιθυμεί τον διορισμό δικηγόρου διότι δεν μπορεί να ανταπεξέλθει πλέον οικονομικά με τον συνήγορο που τον εκπροσωπεί.

Η δίκη θα συνεχιστεί τη Δευτέρα 6 Ιουλίου προκειμένου το δικαστήριο να διορίσει δικηγόρο.

Νωρίτερα σημειώθηκε ένταση μεταξύ των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας με αφορμή την προσωρινή διακοπή του δικαστηρίου, για να προσέλθει η συνήγορος συγγενών θυμάτων Ζωή Κωνσταντοπούλου και να τοποθετηθεί επί της εισαγγελικής πρότασης.

Για την καθυστέρηση διαμαρτυρήθηκαν και συγγενείς θυμάτων με τον κ. Παύλο Ασλανίδη να αναφέρει «είναι δυνατόν να περιμένουμε δύο ώρες; Δεν υπάρχει σεβασμός στα παιδιά μας», με την κ. Κωνσταντοπούλου να ισχυρίζεται πως δεν υπήρξε αίτημα προσωρινής διακοπής μέχρι να προσέλθει στο δικαστήριο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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