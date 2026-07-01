Ανά πέντε λεπτά άνοιγαν οι κάρτες αναφορών στο κέντρο της Άμεσης Δράσης τα ξημερώματα, αποτυπώνοντας τον απόλυτο αιφνιδιασμό και τον συναγερμό που σήμανε στην Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης για το μπαράζ συντονισμένων εμπρηστικών επιθέσεων στα σπίτια τριών στελεχών της Νέας Δημοκρατίας σε Τούμπα και Πυλαία.

Οι άγνωστοι δράστες τοποθέτησαν αυτοσχέδιους μηχανισμούς με γκαζάκια μεταξύ 4:00 και 4:35 τα ξημερώματα, στα σπίτια του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς, του πρώην βουλευτή Β' Θεσσαλονίκης, Σάββα Αναστασιάδη και του στελέχους Α' Θεσσαλονίκης, Αφροδίτης Νέστορα προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές και τον τραυματισμό πέντε ανθρώπων.

Την υπόθεση και τις έρευνες για τον εντοπισμό των δραστών έχει αναλάβει η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, η οποία συλλέγει και αναλύει όλο το διαθέσιμο βιντεοληπτικό υλικό από τις γύρω περιοχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον Ζήση Ιωακείμοβιτς.

Η σοβαρότερη από τις τρεις επιθέσεις, σημειώθηκε στην οικία της κ. Νέστορα στην Πυλαία.

Τα γκαζάκια εξερράγησαν και από την έκρηξη και τη φωτιά που ακολούθησε στο σπίτι της κ. Νέστορα, τραυματίστηκε η ίδια, η μητέρα της, ο πατέρας της και δύο άλλοι ένοικοι της πολυκατοικίας.

Σοβαρά τραυματισμένη είναι η μητέρα της κ. Νέστορα, η οποία νοσηλεύεται διασωληνωμένη στη ΜΕΘ. Οι υπόλοιποι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα από τους καπνούς που εισέπνευσαν.

Στην περίπτωση της επίθεσης σε βάρος του κ. Αναστασιάδη το γκαζάκι ήταν τοποθετημένο σε ακάλυπτο χώρο απέναντι από το σπίτι του.

Στην περίπτωση του κ. Ιωακείμοβιτς ο εμπρηστικός μηχανισμός ήταν τοποθετημένος στην είσοδο της πολυκατοικίας, ενώ στην περίπτωση της κ. Νέστορα, που ήταν και η σοβαρότερη καθώς εκεί υπήρξαν οι 5 τραυματίες, το γκαζάκι είχε τοποθετηθεί σε αυτοκίνητο στην πιλοτή. Οι καπνοί έφτασαν μέχρι τους ορόφους. Η μητέρα της κ. Νέστορα τραυματίστηκε στην προσπάθειά της να θέσει υπό έλεγχο τη φωτιά.

Από την πρώτη στιγμή σήμανε συναγερμός στην Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης.

Ιωακείμοβιτς: Χτύπημα στη Δημοκρατία

Ο πρόεδρος της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη Ζήσης Ιωακείμοβιτς δήλωσε στον Status FM 107,7 ότι πρόκειται για τυφλό χτύπημα στη Δημοκρατία.

«Τέτοιες ενέργειες, από όπου και αν προέρχονται, αποτελούν ένα πλήγμα για τη Δημοκρατία και την ομαλή λειτουργία της κοινωνίας μας» είπε χαρακτηριστικά.

«Ακούσαμε έναν θόρυβο στην είσοδο της πολυκατοικίας, τρανταχτήκαμε λίγο και καταλάβαμε τελικά ότι ήταν γκαζάκι, το οποίο προφανώς βάλανε από ό,τι έμαθα νωρίς το πρωί».

Αναστασιάδης: Έχει καταγραφεί από τις κάμερες το άτομο που άφησε τα γκαζάκια

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο Σάββας Αναστασιάδης ανέφερε ότι δεν βρισκόταν στην κατοικία του τη στιγμή της επίθεσης.

«Εγώ απουσίαζα από το σπίτι της Θεσσαλονίκης. Από ό,τι πληροφορήθηκα, μπήκαν γκαζάκια στις 3 τα ξημερώματα. Έχουν σπάσει οι τζαμαρίες της εισόδου και έχει αρπάξει και λίγη φωτιά», είπε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, αποκάλυψε ότι υπάρχουν καταγραφές από κάμερες ασφαλείας, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι οι Αρχές θα καταφέρουν να ταυτοποιήσουν τον δράστη.

«Υπάρχουν κάμερες. Υπάρχει, από ό,τι μου λένε, ένας νεαρός που μπήκε από το δάσος και άφησε τα γκαζάκια, και ελπίζουμε ότι κάποια στιγμή θα ανακαλυφθεί. Ήταν ταυτόχρονα χτυπήματα. Δεν μπορώ να καταλάβω την επίθεση στη δική μου οικοδομή. Είχε ξαναγίνει παλαιότερα με μπογιές. Προφανώς η Αστυνομία θα κάνει τη δουλειά της. Είχαμε παλαιότερα και κλοπή αυτοκινήτου», ανέφερε.

«Πασιφανές ότι οι επιθέσεις έγιναν σε στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό από μόνο του καταδεικνύει τι μήνυμα θέλουν να στείλουν. Κατά τα λοιπά, δεν έχω κανένα πρόβλημα, δεν φοβόμαστε. Κάνουμε αυτό που κάναμε με το ίδιο θάρρος και το ίδιο πάθος», κατέληξε.

Ένοικος περιγράφει τον εφιάλτη: «Προσπαθούσαμε να ανασάνουμε με βρεγμένες πετσέτες»

Συγκλονίζει η μαρτυρία ενοίκου της πολυκατοικίας που έγινε στόχος της εμπρηστικής επίθεσης, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές που έζησαν οι ένοικοι όταν οι καπνοί πλημμύρισαν το κτίριο.

Όπως ανέφερε στον ΣΚΑΪ, οι ένοικοι ξύπνησαν μέσα στη νύχτα από φωνές και διαπίστωσαν ότι το διαμέρισμα είχε γεμίσει καπνό.

«Ξυπνήσαμε από φωνές, είχε γεμίσει καπνό το σπίτι. Σηκώσαμε και τη μικρή, άρον-άρον, και βγήκαμε στο μπαλκόνι να πάρουμε ανάσα», είπε χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος περιέγραψε ότι οι στιγμές ήταν ιδιαίτερα δύσκολες μέχρι να φτάσει η Πυροσβεστική, ενώ, όπως είπε, η παρουσία των πυροσβεστών τούς καθησύχασε.

«Ευτυχώς, εκείνη την ώρα είχε έρθει η Πυροσβεστική. Δεν είδαν να βγαίνουν καπνοί από κάποιο μπαλκόνι, οπότε ψιλοκαθησυχάστηκα. Είχαμε βρεγμένες πετσέτες στο πρόσωπο και προσπαθούσαμε να ανασάνουμε μέσα στον καπνό», ανέφερε.

Περιγράφοντας την έκταση του προβλήματος, εξήγησε ότι ο καπνός είχε εξαπλωθεί σε ολόκληρη την πολυκατοικία μέσω του κλιμακοστασίου.

«Μέσα στο σπίτι είχε αρκετό καπνό. Έξω στο μπαλκόνι, ευτυχώς, επειδή ήμασταν στον 6ο όροφο, ήταν κάπως λιγότερος. Οι καπνοί από την πυλωτή ανέβηκαν μέσα από το κλιμακοστάσιο και έπνιξαν όλη την πολυκατοικία, γιατί έλιωσε η κεντρική είσοδος. Φεύγανε όλα μέσα», περιέγραψε.

Πηγή: skai.gr

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