Συνελήφθη, μεσημβρινές ώρες χθες (2/7) από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Ηλιούπολης και της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., 37χρονος ημεδαπός ο οποίος προσερχόμενος στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηλιούπολης για να παρουσιαστεί ως όφειλε σύμφωνα με απόφαση δικαστηρίου κατείχε πιστόλι με γεμιστήρα και σιγαστήρα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί όπλων και περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες χθες (2/7), ο 37χρονος μετέβη στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηλιούπολης προκειμένου να παρουσιαστεί ως όφειλε το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα σύμφωνα με απόφαση δικαστηρίου.

Κατά την είσοδό του στο κτήριο, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Ηλιούπολης και της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. του διενήργησαν έλεγχο κατά τον οποίο βρέθηκαν στην κατοχή του και κατασχέθηκαν:

πιστόλι κρότου τροποποιημένο σε πυροβόλο όπλο,

γεμιστήρας με -4- φυσίγγια,

σιγαστήρας,

ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας και

τα χρηματικά ποσά των -2.800- ευρώ, -200- δολαρίων Η.Π.Α., -1.000- pesos Χιλής και -40- λιρών Αγγλίας.

Οι αστυνομικοί ακινητοποίησαν τον 37χρονο και τον οδήγησαν στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηλιούπολης για τον σχηματισμό δικογραφίας ενώ σε επερχόμενη έρευνα στην οικία του βρέθηκαν επιπλέον και κατασχέθηκαν:

13 φυσίγγια,

3 κάλυκες,

μικροποσότητα κοκαΐνης και

το χρηματικό ποσό των 1.046 ευρώ.

Σημειώνεται ότι κατηγορούμενος έχει απασχολήσει κατά το παρελθόν τις Αρχές για διάφορα αδικήματα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.