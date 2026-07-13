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Πάτρα: Στο Καραμανδάνειο 13χρονος με κατάγματα και εγκαύματα μετά από πτώση από ηλεκτρικό πατίνι

Ο 13χρονος αρχικά διεκομίστηκε σε νοσοκομείο της Ηλείας υπέστη εγκαύματα από την πτώση αλλά και κατάγματα. Οπως ανέφερε έπεσε μόνος του

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Πάτρα: Στο Καραμανδάνειο 13χρονος μετά από πτώση από ηλεκτρικό πατίνι

Στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων μεταφέρθηκε ένα 13χρονο παιδί που τραυματίστηκε κινούμενο με ηλεκτρικό πατίνι.

Σύμφωνα με πληροφορίες αρχικά διακομίστηκε σε Νοσοκομείο της Ηλείας αλλά κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στην Πάτρα.

Το παιδί υπέστη εγκαύματα από την πτώση αλλά και κατάγματα και όπως είπε έπεσε μόνο του.

Οι γιατροί του Νοσοκομείου ειδοποίησαν την Αστυνομία που διερευνά το περιστατικό.

Πηγή: tempo24.news

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TAGS: Πατίνι Ηλεκτρικά Πατίνια Πτώση
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