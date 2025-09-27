Μεγάλη φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 10.30 το βράδυ, στα Τσαμάκια της Λέσβου, στο δάσος της Φυκιοτρύπας.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, οι καπνοί έχουν περικυκλώσει την πόλη της Μυτιλήνης.

Η εστία της φωτιάς εντοπίζεται μέσα στον περιφραγμένο χώρο του Κάστρου Μυτιλήνης, γεγονός που έχει κινητοποιήσει άμεσα τις Αρχές.

Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με τη συνδρομή εθελοντών και συνεργείων του Δήμου Μυτιλήνης αλλά οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή δυσκολεύουν τις προσπάθειες κατάσβεσης.

Αυτή την ώρα οι πυροσβέστες δίνουν μάχη προκειμένου να θέσουν τη φωτιά υπό έλεγχο και να αποτραπεί η εξάπλωσή της προς το πυκνό δάσος και τις κατοικίες που βρίσκονται πάνω από το Κάστρο.

Με πληροφορίες - φωτογραφίες από lesvospost.com, stonisi.gr

Πηγή: skai.gr

