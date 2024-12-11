Λογαριασμός
Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά σε δύο μέτωπα στη Μονεμβασιά - Σηκώθηκαν δύο ελικόπτερα

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν δυνάμεις της Πυροσβεστικής - Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά

Φωτιά Μονεμβασιά

Υπό μερικό έλεγχο είναι η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης στη Μονεμβασία, σε έκταση με χόρτα, σημαίνοντας συναγερμό στην Πυροσβεστική.

Η πυρκαγιά, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι σε δύο μέτωπα, εκ των οποίων το ένα υπό έλεγχο. 

Στο σημείο έχουν σπεύσει δυνάμεις της Πυροσβεστικής με 10 οχήματα, 32 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων καθώς και δύο ελικόπτερα.

