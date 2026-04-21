Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 7 του Τραμ την Τρίτη και την Τετάρτη

Πώς διαμορφώνονται οι διελεύσεις του τελευταίου συρμού του δικτύου Πειραιά - Το ΣΕΦ ο τερματικό σταθμός από τις 20:00 έως τη λήξη της κυκλοφορίας

Τραμ

Τροποποιήσεις θα ισχύσουν στα δρομολόγια της Γραμμής 7 του Τραμ «Ασκληπιείο Βούλας – Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά» την Τρίτη 21 Απριλίου και την Τετάρτη 22 Απριλίου, λόγω εργασιών της ΕΥΔΑΠ στη στάση «Πλατεία Δεληγιάννη» στον Πειραιά.

Συγκεκριμένα, από τις 20:00 έως τη λήξη της κυκλοφορίας, τα δρομολόγια θα έχουν ως τερματικό σταθμό τη στάση ΣΕΦ και θα εκτελούνται στο τμήμα «Ασκληπιείο Βούλας – ΣΕΦ – Ασκληπιείο Βούλας».

Οι διελεύσεις του τελευταίου συρμού από τις στάσεις του δικτύου Πειραιά διαμορφώνονται ως εξής:

Στην κατεύθυνση προς Ακτή Ποσειδώνος:

  • Γήπεδο Καραϊσκάκη στις 19:36,
  • Μικράς Ασίας στις 19:39,
  • Λαμπράκη στις 19:42,
  • Ευαγγελίστρια στις 19:46,
  • Πλατεία Δεληγιάννη στις 19:48 και
  • Δημαρχείο στις 19:50.
  • Στην κατεύθυνση προς Ασκληπιείο Βούλας:
  • Ακτή Ποσειδώνος στις 20:05,
  • Αγία Τριάδα στις 20:07,
  • Πλατεία Ιπποδαμείας στις 20:09,
  • 34ου Συντάγματος στις 20:11,
  • Ανδρούτσου στις 20:12 και
  • Σκυλίτση στις 20:14
