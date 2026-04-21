Τροποποιήσεις θα ισχύσουν στα δρομολόγια της Γραμμής 7 του Τραμ «Ασκληπιείο Βούλας – Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά» την Τρίτη 21 Απριλίου και την Τετάρτη 22 Απριλίου, λόγω εργασιών της ΕΥΔΑΠ στη στάση «Πλατεία Δεληγιάννη» στον Πειραιά.

Συγκεκριμένα, από τις 20:00 έως τη λήξη της κυκλοφορίας, τα δρομολόγια θα έχουν ως τερματικό σταθμό τη στάση ΣΕΦ και θα εκτελούνται στο τμήμα «Ασκληπιείο Βούλας – ΣΕΦ – Ασκληπιείο Βούλας».

Οι διελεύσεις του τελευταίου συρμού από τις στάσεις του δικτύου Πειραιά διαμορφώνονται ως εξής:

Στην κατεύθυνση προς Ακτή Ποσειδώνος:

Γήπεδο Καραϊσκάκη στις 19:36,

Μικράς Ασίας στις 19:39,

Λαμπράκη στις 19:42,

Ευαγγελίστρια στις 19:46,

Πλατεία Δεληγιάννη στις 19:48 και

Δημαρχείο στις 19:50.

Στην κατεύθυνση προς Ασκληπιείο Βούλας:

Ακτή Ποσειδώνος στις 20:05,

Αγία Τριάδα στις 20:07,

Πλατεία Ιπποδαμείας στις 20:09,

34ου Συντάγματος στις 20:11,

Ανδρούτσου στις 20:12 και

Σκυλίτση στις 20:14

Πηγή: skai.gr

