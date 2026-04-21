Τροποποιήσεις θα ισχύσουν στα δρομολόγια της Γραμμής 7 του Τραμ «Ασκληπιείο Βούλας – Ακτή Ποσειδώνος Πειραιά» την Τρίτη 21 Απριλίου και την Τετάρτη 22 Απριλίου, λόγω εργασιών της ΕΥΔΑΠ στη στάση «Πλατεία Δεληγιάννη» στον Πειραιά.
Συγκεκριμένα, από τις 20:00 έως τη λήξη της κυκλοφορίας, τα δρομολόγια θα έχουν ως τερματικό σταθμό τη στάση ΣΕΦ και θα εκτελούνται στο τμήμα «Ασκληπιείο Βούλας – ΣΕΦ – Ασκληπιείο Βούλας».
Οι διελεύσεις του τελευταίου συρμού από τις στάσεις του δικτύου Πειραιά διαμορφώνονται ως εξής:
Στην κατεύθυνση προς Ακτή Ποσειδώνος:
- Γήπεδο Καραϊσκάκη στις 19:36,
- Μικράς Ασίας στις 19:39,
- Λαμπράκη στις 19:42,
- Ευαγγελίστρια στις 19:46,
- Πλατεία Δεληγιάννη στις 19:48 και
- Δημαρχείο στις 19:50.
- Στην κατεύθυνση προς Ασκληπιείο Βούλας:
- Ακτή Ποσειδώνος στις 20:05,
- Αγία Τριάδα στις 20:07,
- Πλατεία Ιπποδαμείας στις 20:09,
- 34ου Συντάγματος στις 20:11,
- Ανδρούτσου στις 20:12 και
- Σκυλίτση στις 20:14
