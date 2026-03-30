Μυστήριο γύρω από τον θάνατο 59χρονης στον Εύοσμο: Βρεθηκε με ζώνη στο λαιμό

Σοκ έχει προκαλέσει στη Θεσσαλονίκη ο εντοπισμός μίας 59χρονης γυναίκας νεκρής στο κρεβάτι του σπιτιού της, στον Εύοσμο, καθώς οι πρώτες ενδείξεις να παραπέμπουν σε εγκληματική ενέργεια.

Η κινητοποίηση της αστυνομίας προήλθε έπειτα από ανησυχία στενής φίλης της γυναίκας.

Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, στο σπίτι δεν εντοπίστηκαν ίχνη παραβίασης.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στα ευρήματα που σχετίζονται με την κατάσταση στην οποία βρέθηκε η γυναίκα. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η 59χρονη εντοπίστηκε γυμνή από τη μέση και πάνω, ενώ έφερε ζώνη δεμένη στον λαιμό.

Οι αρχές εξετάζουν προσεκτικά τον τρόπο με τον οποίο ήταν δεμένη η ζώνη, καθώς εκτιμάται ότι το συγκεκριμένο στοιχείο θα είναι καθοριστικό για να διαπιστωθεί εάν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια ή για άλλη αιτία θανάτου.

Γειτόνισα ανέφερε ότι την είχε δει ζωντανή μόλις την προηγούμενη ημέρα, επισημαίνοντας ότι είχε εγκατασταθεί σχετικά πρόσφατα στο συγκεκριμένο σπίτι. Σύμφωνα με πληροφορίες, η 59χρονη διέμενε στην κατοικία που της είχε παραχωρηθεί, έχοντας ήδη καταβάλει προκαταβολή με στόχο να περάσει στην ιδιοκτησία της.

Στο σημείο κλήθηκε ιατροδικαστής.

Πηγή: skai.gr

