Φωτιά σε διαμέρισμα στον Πειραιά

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής σε διαμέρισμα 2ου ορόφου στον Πειραιά, επί της οδού Λουκά Ράλλη, με την Πυροσβεστική να εντοπίζει μια γυναίκα χωρίς τις αισθήσεις της.

Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα, καθώς και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.

Χωρίς αισθήσεις εντοπίστηκε γυναίκα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς στο διαμέρισμα στον Πειραιά. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 25, 2025

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, νωρίτερα, απομακρύνθηκαν τρία άτομα από την πολυκατοικία.

Στις εικόνες που μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, φαίνεται να βγαίνει έντονος καπνός από το διαμέρισμα της 5όροφης πολυκατοικίας.





Πηγή: skai.gr

