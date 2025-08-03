Συνελήφθη ένας άντρας για εμπρησμό από πρόθεση στο Μενίδι

Συνελήφθη σήμερα, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, από ανακριτικούς υπαλλήλους της Πυροσβεστικής, ένας άντρας ως υπαίτιος για εμπρησμό από πρόθεση σε περιοχή του δήμου Αχαρνών στην Αττική.

Συγκεκριμένα, όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση, κατηγορείται ότι έβαλε φωτιά σε απορρίμματα με αποτέλεσμα την καταστροφή κάδων απορριμμάτων.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί σήμερα στην αρμόδια Εισαγγελική αρχή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.