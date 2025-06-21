Λογαριασμός
Λάρισα: Σοβαρός τραυματισμός 5χρονου που έπεσε από μπαλκόνι 5 μέτρων

Το 5χρονο γοράκι έπεσε από το μπαλκόνι υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες και τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στο κεφάλι - Νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας

Λάρισα

Από μπαλκόνι ύψους πέντε μέτρων έπεσε ένα 5χρονο στη Μελίβοια Λάρισας, σημαίνοντας συναγερμό.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Τhesstoday.gr, κατά τις 2 το μεσημέρι, το αγοράκι έπεσε από το μπαλκόνι υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες και τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στο κεφάλι με κρανιοεγκεφαλική αιμορραγία.

Συγγενείς του παιδιού ειδοποίησαν το ΕΚΑΒ και μετέφεραν το παιδί μέχρι ένα σημείο της διαδρομής, από όπου συναντήθηκαν με το ασθενοφόρο που παρέλαβε το 5χρονο για να το οδηγήσει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας.

