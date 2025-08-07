Eυλογιά: Νέα Ομάδα Εργασίας υπό τον ΓΓ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

Σε άμεση ανταπόκριση στην έξαρση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων προχώρησε στη λήψη δέσμης 7 έκτακτων μέτρων για την καταπολέμηση της επιζωοτίας. Ένα από τα κεντρικά μέτρα είναι η σύσταση ειδικής Ομάδας Εργασίας, με σκοπό τον συντονισμό όλων των απαιτούμενων ενεργειών για την αντιμετώπιση και εκρίζωση της νόσου.



Τη συντονιστική ευθύνη της Ομάδας έχει ο Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης, ενώ συμμετέχουν:



ανώτατα στελέχη και επιστήμονες του ΥΠΑΑΤ, στελέχη του ΕΛΓΟ «Δήμητρα», καθηγητές της ακαδημαϊκής κοινότητας, εκπρόσωποι κορυφαίων φορέων της κτηνοτροφίας και της αγροδιατροφικής αλυσίδας, όπως η Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ), η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Κρέατος και Κτηνοτροφίας (ΕΔΟΤΟΚΚ), η Εθνική Διεπαγγελματική Οργάνωση Φέτας, ο Σύνδεσμος Ελληνικών Βιομηχανιών Γαλακτοκομικών Προϊόντων (Σ.Ε.Β.ΓΑ.Π.) και ο Σύνδεσμος Ελληνικής Κτηνοτροφίας (ΣΕΚ).

Η Ομάδα Εργασίας συνεδρίασε για πρώτη φορά σήμερα, προχωρώντας στον καθορισμό των πρώτων επιχειρησιακών δράσεων και στην καταγραφή της κατάστασης στις πληγείσες περιοχές.



Αντικείμενο της Ομάδας Εργασίας είναι:

η υποβολή εισηγήσεων στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για τη βέλτιστη διαχείριση της επιζωοτίας της ευλογιάς των αιγοπροβάτων,

ο συντονισμός όλων των απαιτούμενων ενεργειών για την άμεση και αποτελεσματική εκρίζωση της νόσου,

η ενίσχυση της επιστημονικής τεκμηρίωσης και της συνεργασίας μεταξύ υπηρεσιών, επιστημονικής κοινότητας και παραγωγικών φορέων.

Η δημιουργία της Ομάδας εντάσσεται στο πλαίσιο της δέσμης 7 άμεσων μέτρων που ανακοίνωσε το ΥΠΑΑΤ, τα οποία περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων:

την καθολική απαγόρευση μετακίνησης αιγοπροβάτων εντός των ζωνών προστασίας και επιτήρησης,

τη συστηματική απολύμανση αγροτικών δρόμων,

την αυστηρή εφαρμογή όλων των ελεγκτικών και υγειονομικών πρωτοκόλλων,

και τον συντονισμό με τις Περιφέρειες και τις τοπικές κτηνιατρικές υπηρεσίες.

Η Ομάδα λειτουργεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Κώστα Τσιάρα και θα παραμείνει ενεργή έως την πλήρη εξάλειψη της επιζωοτικής κρίσης.



