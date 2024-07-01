Λογαριασμός
Φωτιά και στη Μονεμβασιά - Επιχειρούν 40 πυροσβέστες για την κατάσβεσή της

Επιχειρούν 40 πυροσβέστες για την κατάσβεσή της - Οι φλόγες βρίσκονται κοντά σε αγροτοδασική έκταση, μακριά από κατοικημένη περιοχή

Φωτιά

Νέα πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση και στην περιοχή του Αγίου Ελισσαίου στη Μονεμβασιά Λακωνίας, με τις φλόγες να μη βρίσκονται κοντά σε κατοικημένη περιοχή και να μην απειλούν σπίτια.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν συνολικά 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και 4 αεροσκάφη, ενώ ταυτόχρονα συνδράμουν και μηχανήματα έργου με υδροφόρες ΟΤΑ.

