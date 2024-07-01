Φωτιά και στη Μονεμβασιά - Επιχειρούν 40 πυροσβέστες για την κατάσβεσή της

Νέα πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση και στην περιοχή του Αγίου Ελισσαίου στη Μονεμβασιά Λακωνίας, με τις φλόγες να μη βρίσκονται κοντά σε κατοικημένη περιοχή και να μην απειλούν σπίτια.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν συνολικά 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και 4 αεροσκάφη, ενώ ταυτόχρονα συνδράμουν και μηχανήματα έργου με υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Άγιος Ελισσαίος του δήμου Μονεμβασίας Λακωνίας. Επιχειρούν 40 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 11 οχήματα και 4 Α/Φ. Συνδρομή από μηχανήματα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 1, 2024

