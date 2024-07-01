Σώα είναι η πιλότος Μιράζ 2000-5, η οποία αναγκάστηκε να το εγκαταλείψει κατά την διάρκεια της τροχοδρόμησης στην αεροπορική βάση της Τανάγρας.

​Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση το περιστατικό έγινε περίπου 13:46 το μεσημέρι, κατά τη διάρκεια της τροχοδρόμησης, μετά την προσγείωση από εκπαιδευτική πτήση. Η ιπτάμενη εγκατέλειψε επιτυχώς το αεροσκάφος M2000-5 στην 114 Πτέρυγα Μάχης, στην Αεροπορική Βάση Τανάγρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες κατά την τροχοδρόμηση φαίνεται ότι δεν λειτούργησαν τα φρένα, το αεροπλάνο βγήκε από τον διάδρομο και η χειρίστρια έκανε χρήση του συστήματος εκτίναξης.



​Η ιπτάμενη του αεροσκάφους μεταφέρθηκε στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, για προληπτικούς λόγους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΪ, το αεροσκάφος M2000-5, βρίσκεται εκτός διαδρόμου, δεν υπέστη οποιαδήποτε σύγκρουση ή φωτιά. Φέρει μικρές ζημιές στο δεξί σκέλος. Θα πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και θα επισκευασθούν εντός της Μονάδας.

Πηγή: skai.gr

