Σε εξέλιξη βρίσκεται μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ηρακλείου για την κατάσβεση πυρκαγιάς που έχει εκδηλωθεί σε δασική περιοχή του Δήμου Γόρτυνας, κοντά στους Αγίους Δέκα.

Στο σημείο επιχειρούν ήδη 40 πυροσβέστες με 13 οχήματα, και η δύναμη αυξάνεται, ενώ γίνονται ρίψεις και από εναέρια μέσα.

Πριν λίγο ήχησε το 112, προειδοποιώντας κατοίκους και επισκέπτες να είναι σε ετοιμότητα.

#Πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση στην περιοχή Άγιοι Δέκα του δήμου Γόρτυνας Ηρακλείου Κρήτης. Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 1, 2024

Σύμφωνα με τον εντεταλμένο περιφερειακό σύμβουλο για Θέματα Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Κρήτης στο Ηράκλειο, Γιάννη Λεονταράκη, είναι έτοιμα να συμβάλουν στην επιχείρηση κατάσβεσης και τα τεχνικά μέσα της Περιφέρειας Κρήτης.

Όπως ανέφερε ο κ. Λεονταράκης, το έργο της πυρόσβεσης δεν είναι εύκολο, λόγω τόσο του ανάγλυφου της περιοχής, όσο και των ανέμων.

Πηγή: skai.gr

