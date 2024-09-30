Λογαριασμός
Φωτιά στο Ξηροκάμπι Αρκαδίας - Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, οκτώ οχήματα, τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο

φωτιά

Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή Ξηροκάμπι Αρκαδίας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 11:15 σε απομακρυσμένο και δυσπρόσιτο σημείο και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, οκτώ οχήματα, τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

