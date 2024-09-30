Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή Ξηροκάμπι Αρκαδίας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 11:15 σε απομακρυσμένο και δυσπρόσιτο σημείο και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, οκτώ οχήματα, τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ξηροκάμπι Αρκαδίας. Κινητοποιήθηκαν 22 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου, 8 οχήματα, 4 Α/Φ και 1 Ε/Π. September 30, 2024

Πηγή: skai.gr

