Πυρκαγιά έχει ξεσπάσει σε δασική έκταση στην περιοχή Ξηροκάμπι Αρκαδίας. Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 11:15 σε απομακρυσμένο και δυσπρόσιτο σημείο και για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος, οκτώ οχήματα, τέσσερα αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
