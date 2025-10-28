Ποινικές διώξεις για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία άσκησε η εισαγγελέας Χανίων στον 23χρονο κατ' ομολογία δράστη της δολοφονίας του 52χρονου στο χωριό Έλος Κισσάμου. Ο κατηγορούμενος πήρε προθεσμία να απολογηθεί το πρωί του Σαββάτου.

Σημειώνεται πως το 22αρι πιστόλι με το οποίο αφαίρεσε τη ζωή από τον 52χρονο εντοπίστηκε από τους αστυνομικούς - μετά από υπόδειξη του ίδιου του δράστη - σε ένα χωράφι στο Ελαφονήσι - περισσότερα από 20 χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο της τραγωδίας.

Οι αρχικοί ισχυρισμοί του 23χρονου

«Όταν συναντηθήκαμε στο γλέντι, με απείλησε ξανά. Κινήθηκε απειλητικά προς το μέρος μου, έκανε μια απότομη κίνηση - νόμιζα ότι θα βγάλει κάτι - φοβήθηκα για τη ζωή μου και τον πυροβόλησα», ισχυρίστηκε ο 23χρονος.

Διαφωνίες και μία σειρά διενέξεων ανάμεσα σε δύο οικογένειες φαίνεται ότι όπλισαν το χέρι του νεαρού άνδρα.

«Υπήρχαν επεισόδια τα οποία είχαν γίνει στο παρελθόν ανάμεσά τους, τα οποία τα περισσότερα είναι καταγεγραμμένα αλλά τα επιβεβαιώνουν και πάρα πολλοί μάρτυρες. Δεχότανε απειλές κατά το παρελθόν από το θύμα και φοβήθηκε και έγινε δυστυχώς το έγκλημα», ανέφερε ο συνήγορος του 23χρονου, Απόστολος Λύτρας.

Από την πλευρά της η σύζυγος του θύματος, ανέφερε πως «επικρατούσε γενικά ένα μίσος ανάμεσα στις 2 οικογένειες» και πως υπήρχαν τσακωμοί.

Τη στιγμή που η οικογένεια του θύματος ετοιμάζεται να του πει το τελευταίο αντί στις 3 το μεσημέρι, ο 23χρονος δολοφόνος πέρασε το κατώφλι εισαγγελέα και ανακριτή και ζήτησε προθεσμία για να απολογηθεί. Από το περιβάλλον του συνεχίζουν να μιλούν για συνεχή περιστατικά εκφοβισμού σε βάρος του από τον 52χρονο.

Το 52χρονο θύμα που στην περιοχή ήταν γνωστό με το προσωνύμιο «Πάσαρης» είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν για υποθέσεις με όπλα και ξυλοδαρμό. Πριν από μία βδομάδα, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, το θύμα είχε χαστουκίσει τον δράστη. Ωστόσο, η οικογένεια του 52χρονου δίνει μια διαφορετική εκδοχή για το πώς κορυφώθηκε η ένταση ανάμεσα στις δύο πλευρές.

«Είχε γίνει ένα σκηνικό πριν από 2 χρόνια στο πατρικό του, ήταν μεθυσμένοι και πήγαν και σπάσανε την πόρτα και έβριζαν τη μητέρα του. Ήταν αρκετά θυμωμένος μέσα του και μπορεί ας πούμε κάποιες φορές όταν θα ερχόντουσαν σε επαφή, θα μπορούσε να του πει κάποια κουβέντα», σημείωσε η συζυγός του 52χρονου στο Mega.

Πριν από ένα μήνα οι αστυνομικοί είχαν κάνει έρευνα για όπλα στο πατρικό σπίτι του δράστη - χωρίς να εντοπίσουν οτιδήποτε.

