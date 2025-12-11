Ένοχος για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κρίθηκε ομόφωνα από το Μικτό Ορκωτό Εφετείο Αιγαίου ο Δημήτρης Βέργος, κατηγορούμενος για την υπόθεση της δολοφονίας της Γαρυφαλιάς Ψαρράκου. Το δικαστήριο απέρριψε τους ισχυρισμούς της υπεράσπισης για βρασμό ψυχικής ορμής και μειωμένο καταλογισμό.

Η διαδικασία συνεχίζεται με τους συνηγόρους υπεράσπισης να ζητούν από το δικαστήριο την αναγνώριση ελαφρυντικής περίστασης που αφορά στον σύννομο πρότερο βίο και την καλή διαγωγή μετά την πράξη και κατά τον χρόνο κράτησης.

Στις 17 Ιουλίου του 2021 η 26χρονη Γαρυφαλλιά βρέθηκε νεκρή σε παραλία της Φολεγάνδρου. Ο καθ’ ομολογία δράστης σύμφωνα με το κατηγορητήριο τη χτύπησε, την έσυρε στα βράχια και την πέταξε στη θάλασσα.

Επί 30 ώρες κρυβόταν σε μια σπηλιά, όπου και τον εντόπισαν οι αρχές. Στους αστυνομικούς απέδωσε τη δολοφονία της κοπέλας στην κακιά στιγμή και ανέφερε ως αιτία τις λανθασμένες οδηγίες που του έδωσε για την παραλία όπου κατευθύνονταν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.