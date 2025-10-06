Λογαριασμός
Κλειστό σήμερα Δευτέρα για τους επισκέπτες το φαράγγι της Σαμαριάς

Για σήμερα 6 Οκτωβρίου προβλέπονται ισχυρές βροχοπτώσεις ή και καταιγίδες για την περιοχή του Ξυλοσκάλου έως 24 mm και για την περιοχή της Αγίας Ρουμέλης

Το φαράγγι της Σαμαριάς είναι κλειστό για τους επισκέπτες σήμερα Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025 και από τις δύο εισόδους του.

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, λαμβάνοντας υπόψη το επικαιροποιημένο προγνωστικό δελτίο της ΕΜΥ που αναφέρει, ότι για σήμερα, Δευτέρα 6 Οκτωβρίου 2025, προβλέπονται ισχυρές βροχοπτώσεις ή και καταιγίδες για την περιοχή του Ξυλοσκάλου έως 24 mm και για την περιοχή της Αγίας Ρουμέλης έως 24 mm και λόγω του ότι οι τιμές αυτές είναι πολύ ανώτερες άνω των εγκεκριμένων ορίων για τη λειτουργιά του από την Αντιπεριφέρεια Χανίων στην Κρήτηανακοινώνει ότι, το φαράγγι και από τις δύο εισόδους του θα κλείσει για τουρίστες και επισκέπτες.

Πηγή: skai.gr

