Festival of Nations Βουδαπέστης: Η Ελλάδα τιμώμενη χώρα και πρώτη σε ζήτηση αεροπορικών πακέτων ταξιδίων 

Η Ελλάδα είναι φέτος η τιμώμενη χώρα στο Φεστιβάλ των Εθνών (Festival of Nations) της Βουδαπέστης

Εικόνες και χρώματα Ελλάδας θα στολίζουν μέχρι την 1η Ιουλίου το μεγάλο πάρκο της Βουδαπέστης Hunyádi και προκαλούν τους επισκέπτες του να «γευτούν» ονειρεμένες ελληνικές διακοπές. Προοπτική που φαίνεται να δελεάζει πολλούς Ούγγρους τουρίστες, καθώς ήδη η Ελλάδα αποτελεί τον δημοφιλέστερο προορισμό των Ούγγρων στα αεροπορικά καλοκαιρινά πακέτα ταξιδίων.

Η Ελλάδα είναι φέτος η τιμώμενη χώρα στο Φεστιβάλ των Εθνών (Festival of Nations) της Βουδαπέστης. Στο πλαίσιο αυτό διοργανώθηκε μια εξαιρετική εκδήλωση με έκθεση φωτογραφίας ελληνικών προορισμών, στο μεγάλο πάρκο της Βουδαπέστης, τα εγκαίνια της οποίας έγιναν το Σάββατο 18 Ιουνίου. Η εκδήλωση και η έκθεση φωτογραφίας συνδιοργανώθηκαν από το Γραφείο Εμπορικών & Οικονομικών Υποθέσεων της πρεσβείας της Ελλάδος στη Βουδαπέστη και την Υπηρεσία ΕΟΤ Εξωτερικού Αυστρίας (στην αρμοδιότητα της οποίας ανήκει και η Ουγγαρία) σε συνεργασία με το Πολιτιστικό Κέντρο του 6ου Διαμερίσματος της ουγγρικής πρωτεύουσας.

Το ιδιαίτερα πολυπληθές κοινό είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για τους ελληνικούς προορισμούς από το infostand του ΕΟΤ και από τα stands διοργανωτών ταξιδίων, οι οποίοι τόνισαν την ιδιαίτερα ανοδική πορεία των φετινών κρατήσεων προς τη χώρα μας. Ο πρέσβης της Ελλάδος Ευθύμιος Παντζόπουλος, εγκαινιάζοντας την εκδήλωση, τόνισε τους στενούς δεσμούς φιλίας των δύο λαών, απευθύνοντας πρόσκληση στους επίσημους προσκεκλημένους και στο κοινό να επισκεφθούν τη χώρα μας, να γίνουν κοινωνοί της πασίγνωστης ελληνικής φιλοξενίας και να απολαύσουν μοναδικές βιωματικές εμπειρίες.

Το απογευματινό πρόγραμμα περιλάμβανε διαδραστικά Workshop με θέμα την Ελλάδα, για παιδιά και ενήλικες, μουσικοχορευτική εκδήλωση (από την ελληνική ομογένεια Ουγγαρίας) και προβολή του διαφημιστικού film του ΕΟΤ «Greece - You will want to stay forever» ως εισαγωγή της γνωστής ταινίας «MammaMia». To ιδιαίτερα πολυπληθές κοινό είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για τους ελληνικούς προορισμούς από το infostand του ΕΟΤ και από τα stands διοργανωτών ταξιδίων, οι οποίοι τόνισαν την ιδιαίτερα ανοδική πορεία των φετινών κρατήσεων προς τη χώρα μας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

