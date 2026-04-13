Εύβοια: Στο νοσοκομείο 2χρονο κοριτσάκι που κατάπιε πετρέλαιο

Του Σωτήρη Μπαρσάκη

Η πασχαλινή περίοδος έλαβε δυσάρεστη τροπή για μια οικογένεια από την Αθήνα που επισκέφθηκε την περιοχή του Αλιβερίου. Τη Δευτέρα του Πάσχα, 13 Απριλίου, ένα κοριτσάκι ηλικίας μόλις 2 ετών μεταφέρθηκε επειγόντως από τους γονείς του στο Κέντρο Υγείας Αλιβερίου, μετά την κατάποση ποσότητας πετρελαίου. Το ατύχημα συνέβη κάτω από συνθήκες που εξετάζονται, ενώ η οικογένεια βρισκόταν στην Εύβοια για τις ημέρες των εορτών.

Το ιατρικό προσωπικό στο Κέντρο Υγείας αντέδρασε ακαριαία, ακολουθώντας πιστά το ιατρικό πρωτόκολλο που ορίζεται για περιπτώσεις δηλητηρίασης από χημικές ουσίες. Κατά τη διάρκεια της πρώτης παρέμβασης, οι γιατροί κατάφεραν να αφαιρέσουν μια μικρή ποσότητα του καυσίμου από τον οργανισμό του βρέφους. Παρά την άμεση αντιμετώπιση, η φύση του περιστατικού επέβαλε τη μεταφορά του παιδιού στο Νοσοκομείο Χαλκίδας με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Η ιατρική παρακολούθηση θα συνεχιστεί σε Νοσοκομείο Παίδων της Αθήνας, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης αποκατάσταση της υγείας του, αν και η κατάσταση του νηπίου χαρακτηρίζεται επί του παρόντος σταθερή.

Στην υπόθεση παρενέβη η αστυνομία, η οποία προχώρησε στη σύλληψη του πατέρα με την κατηγορία της παραμέλησης ανηλίκου. Στην κατάθεσή του, ο ίδιος ανέφερε πως το παιδί ήπιε από ένα μπουκάλι που περιείχε το πετρέλαιο, το οποίο όμως έφερε εξωτερική σήμανση για διαφορετικό περιεχόμενο, γεγονός που οδήγησε στην παραπλάνηση και το ατύχημα. Μετά την παροχή εξηγήσεων, ο πατέρας αφέθηκε ελεύθερος με εντολή του εισαγγελέα.

Καθ' όλη τη διάρκεια της μεταφοράς προς τη Χαλκίδα, η μητέρα βρισκόταν στο πλευρό του παιδιού μέσα στο ασθενοφόρο. Η έρευνα για τα ακριβή αίτια του περιστατικού βρίσκεται σε εξέλιξη, ενώ η προσοχή των ιατρών παραμένει στραμμένη στην πορεία της υγείας του μικρού κοριτσιού κατά το επόμενο διάστημα νοσηλείας του.



Πηγή: skai.gr

