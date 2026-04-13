Απόδραση κρατουμένων από το νοσοκομείο Τρικάλων

Απόδραση δύο κρατουμένων σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας από τον ειδικό θάλαμο κρατουμένων του Γενικό Νοσοκομείο Τρικάλων, προκαλώντας κινητοποίηση των αστυνομικών αρχών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του trikalaopinion.gr, δύο άνδρες Ρομά κατάφεραν να διαφύγουν γύρω στις 2:00 τα ξημερώματα κάτω από συνθήκες που διερευνώνται. Οι κρατούμενοι νοσηλεύονταν στον ειδικά διαμορφωμένο χώρο του νοσοκομείου, ο οποίος προορίζεται για τη φύλαξη και περίθαλψη ατόμων υπό κράτηση.

Άμεσα σήμανε συναγερμός στην αστυνομία, με δυνάμεις να εξαπολύουν εκτεταμένες έρευνες στην ευρύτερη περιοχή για τον εντοπισμό και τη σύλληψή τους. Παράλληλα, εξετάζονται όλα τα ενδεχόμενα σχετικά με τον τρόπο διαφυγής, καθώς και οι συνθήκες φύλαξης που επικρατούσαν τη στιγμή της απόδρασης.



Πηγή: skai.gr

