Έκρηξη σημειώθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης σε ΑΤΜ υποκαταστήματος τράπεζας το οποίο βρίσκεται στο Προκόπι της Βόρειας Εύβοιας.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του eviathema.gr, άγνωστα άτομα περίπου στις 05:30 το πρωί, τοποθέτησαν εκρηκτική ύλη στο μηχάνημα με αποτέλεσμα να προκληθεί έκρηξη.

Οι δράστες διέφυγαν προς άγνωστη κατεύθυνση ενώ δεν έχει γίνει γνωστό αν κατάφεραν να αποσπάσουν χρήματα.

Αστυνομικοί βρίσκονται στο σημείο ώστε να συλλέξουν υλικό για τον εντοπισμό τους.

Πηγή: skai.gr

