Του Σωτήρη Μπαρσάκη

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι επιχειρήσεις των αρχών στο Αλιβέρι για τον εντοπισμό ενός 62χρονου κατοίκου, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν το πρωί της Δευτέρας, 30 Μαρτίου.

Ο άνδρας αποχώρησε από την οικία του στις 09:30, αφήνοντας πίσω το κινητό του τηλέφωνο, γεγονός που δυσχεραίνει σημαντικά τις προσπάθειες εντοπισμού του.

Η κινητοποίηση επικεντρώνεται πλέον στην περιοχή Πούντα, καθώς σύμφωνα με μαρτυρία οδηγού ταξί, ο αγνοούμενος αποβιβάστηκε στο συγκεκριμένο σημείο. Πρόκειται για μια ερημική και ιδιαίτερα δύσβατη τοποθεσία, η οποία ερευνάται σπιθαμή προς σπιθαμή από δυνάμεις της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής και την Κυνοφιλική Ομάδα της 7ης ΕΜΑΚ.

Λόγω της άμεσης γειτνίασης της περιοχής με την ακτογραμμή, οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο ο 62χρονος να κινήθηκε προς το θαλάσσιο μέτωπο. Για τον λόγο αυτό, αναμένεται η συνδρομή έμπειρων δυτών, οι οποίοι θα ελέγξουν την παράκτια ζώνη και τον βυθό, ενισχύοντας τις προσπάθειες των επίγειων τμημάτων.



Πηγή: skai.gr

