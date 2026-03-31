Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 24χρονου Ρουμάνου με ευρωπαϊκό ένταλμα των Αρχών της πατρίδας του

Ο 24χρονος διώκεται για διάφορες πράξεις που τελέστηκαν το 2020 και το 2021 στη Ρουμανία για διακεκριμένη κλοπή, ξυλοδαρμό και σεξουαλική παρενόχληση

σύλληψη

Ένας 24χρονος Ρουμάνος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, σε εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος των αρχών της πατρίδας του, προκειμένου να εκτίσει ποινή φυλάκισης άνω των 2 ετών.

Η συγκεκριμένη ποινή συνδέεται με διάφορες πράξεις που τελέστηκαν το 2020 και το 2021 στη Ρουμανία και ειδικότερα για διακεκριμένη κλοπή, ξυλοδαρμό και σεξουαλική παρενόχληση, όπως αναφέρεται στα διωκτικά έγγραφα.

Ο 24χρονος οδηγείται στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες έκδοσής του στη Ρουμανία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

TAGS: Θεσσαλονίκη σύλληψη Ρουμανία
