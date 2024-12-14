Τριπλασιάζεται σχεδόν, από το επόμενο ακαδημαϊκό έτος, - από 12 στο 30%- το ποσοστό των φοιτητών που μπορούν να δεχτούν τα πανεπιστημιακά τμήματα, μεσώ κατατακτήριων εξετάσεων.

Η απόφαση του υπουργείου Παιδείας ενισχύει την κινητικότητα των πτυχιούχων πανεπιστημίων και μεταλυκειακής εκπαίδευσης σε αλλά επιστημονικά αντικείμενα, ενώ δίνει την ευκαιρία σε περιφερειακά τμήματα να αυξήσουν τον αριθμό των φοιτητών τους, σύμφωνα με την Καθημερινή.

Κάθε χρόνο εκατοντάδες πτυχιούχοι διεκδικούν θέση σε τμήματα ΑΕΙ διαφορετικά από αυτά που σπούδασαν, είτε επειδή θέλουν να σπουδάσουν στο τμήμα της πρώτης επιλογής τους, είτε επειδή επιθυμούν να ενισχύσουν τις γνώσεις τους και το βιογραφικό τους, με ένα νέο πτυχίο.

