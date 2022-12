Ποινική έρευνα και στην Ελλάδα για την Εύα Καϊλή- Διατάχθηκε από την οικονομική εισαγγελία Ελλάδα 14:00, 15.12.2022 linkedin

Ερευνάται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και για δωροδοκία. Άμεση συνεργασία με τις βελγικές αρχές ζήτησε ο οικονομικός εισαγγελέας- Ομολόγησε εμπλοκή ο σύζυγός της