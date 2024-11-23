Ποιος δεν έχει διαβάσει τις ιστορίες του Πινόκιο και ποιος δεν έχει ακούσει τη φράση «μη λες ψέματα γιατί θα μεγαλώσει η μύτη σου»; Το γνωστό παραμύθι παίρνει «σάρκα και οστά» στην Καστοριά, εκεί όπου μικροί και μεγάλοι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να πρωταγωνιστήσουν στις χριστουγεννιάτικες περιπέτειες της ξύλινης μαριονέτας που ονειρεύτηκε να γίνει πραγματικό αγόρι.

Για πρώτη φορά στην Καστοριά «ζωντανεύουν» οι περιπέτειες του Πινόκιο, που είναι υπό την αιγίδα του επίσημου ιδρύματος του σπουδαίου συγγραφέα, Carlo Collodi, στην Ιταλία. Η δημοτική αρχή με συνδιοργανωτή τη Μακεδνός Α.Ε. και σε συνεργασία με τη δημιουργική ομάδα «Dream Workers» θα δώσουν τη δυνατότητα σε κατοίκους, επισκέπτες και μαθητές από σχολεία όλης της χώρας να «περιηγηθούν» δωρεάν στις σελίδες του συγκεκριμένου παραμυθιού παρέα με τον Πινόκιο, τον Τζεπέτο, τον γρύλο και τη γαλάζια νεράιδα, από τις 8 Δεκεμβρίου και για έναν ολόκληρο μήνα.

Στην πρώτη σελίδα της ιστορίας, της διαδρομής δηλαδή στο χριστουγεννιάτικο χωριό, εκεί στο εργαστήρι του γερο-Τζεπέτο, όπου γεννήθηκε από ένα κομμάτι ξύλου κι έγινε κούκλα ο Πινόκιο θα βρίσκεται και ο Άγιος Βασίλης, ενώ το σπίτι της νεράιδας «κρύβει» μια ενδιαφέρουσα «έκπληξη». Είναι το σημείο όπου ο ήρωας είπε για πρώτη φορά ψέματα και μεγάλωσε η μύτη του. Αυτή τη φορά και οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να πουν ένα ψέμα, που όμως θα ήθελαν να είναι αλήθεια και μάλιστα για καλό σκοπό, καθώς παράλληλα με την ευχή θα πετούν στη λίμνη ένα κέρμα. Όλα τα χρήματα που θα συγκεντρωθούν από τις ευχές θα στηρίξουν οικονομικά την Εταιρεία Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό νομού Καστοριάς. Γυρνώντας τις σελίδες μία μία, θα φτάσουν στην κοιλιά της φάλαινας, εκεί όπου θα βρεθούν ο Πινόκιο με τον Τζεπέτο.

«Δημιουργήσαμε ένα θεματικό διαδραστικό πάρκο, που πιστεύουμε ότι θα προσελκύσει τα βλέμματα μικρών και μεγάλων επισκεπτών από άλλες περιοχές. Κάναμε το βήμα παραπάνω και τα φετινά Χριστούγεννα φιλοξενούμε τον Πινόκιο στη λίμνη της Καστοριάς», δήλωσε ο δήμαρχος Καστοριάς, Δημήτρης Κορεντσίδης, στο ραδιοφωνικό σταθμό του ΑΠΕ-ΜΠΕ «Πρακτορείο 104,9 Fm».

Η πρωτοβουλία της δημοτικής αρχής έρχεται να ενισχύσει το τουριστικό προϊόν της πόλης, ενώ τα μηνύματα για την περίοδο των γιορτών είναι ιδιαίτερα αισιόδοξα. Σύμφωνα με στοιχεία από τον Σύνδεσμο Ξενοδόχων, υπάρχουν ήδη προκρατήσεις και αυξημένες πληρότητες στις κρατήσεις των δωματίων τόσο για τις ημέρες των Χριστουγέννων, όσο της Πρωτοχρονιάς αλλά και για τα Ραγκουτσάρια, το παραδοσιακό έθιμο που αναβιώνει κάθε χρόνο στις 6, 7 και 8 Ιανουαρίου στην πόλη.

«Η Καστοριά προσελκύει πολλούς επισκέπτες μετά την πανδημία και ανέβηκε πολύ σε αριθμούς τα τελευταία χρόνια. Είναι ενδεικτικό πως τα Σαββατοκύριακα και τα τριήμερα η πληρότητα στην πόλη αγγίζει το 100%», προσθέτει ο κ. Κορεντσίδης, τονίζοντας πως η Καστοριά έχει τις προδιαγραφές να αποτελέσει κορυφαίο τουριστικό προορισμό της χώρας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.