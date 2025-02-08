Συγκρατημένη αισιοδοξία υπάρχει από τους επιστήμονες για την εξέλιξη της σεισμικής δραστηριότητας στις Κυκλάδες με τα χθεσινοβραδινά δεδομένα να δείχνουν φθίνουσα πορεία αλλά σήμερα το πρωί να σημειώνονται δονήσεις πάνω από 4,5 Ρίχτερ.

Δύο νέες σεισμικές δονήσεις άνω των 4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκαν μέσα σε μόλις μία ώρα, στη θαλάσσια περιοχή ανοικτά της Σαντορίνης.

Συγκεκριμένα λίγο πριν της 18:30 το απόγευμα σημειώθηκε δόνηση 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, 18 χλμ. νότια νοτιοδυτικά της Αρκεσίνης Αμοργού, ενώ στις 19:15 το απόγευμα καταγράφηκε νέος σεισμός 4,4 βαθμών 26 χλμ. βόρεια βορειοδυτικά της Ανάφης.

Μέχρι στιγμής η μεγαλύτερη σεισμική δόνηση που σημειώθηκε το τελευταίο 24ωρο στην περιοχή, ήταν στις 11 το πρωί, μεγέθους 4,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ.

Στο μεταξύ, κλειστά μέχρι και την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2025 θα παραμείνουν τα σχολεία σε Θήρα, Ίο, Ανάφη και Αμοργό, όπως προκύπτει μετά την ολοκλήρωση της συνεδρίασης των Επιτροπών Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου και Παρακολούθησης του Ελληνικού Ηφαιστειακού Τόξου. Παράλληλα, όπως διατυπώθηκε ομόφωνα από όλα τα μέλη των Επιτροπών, η σεισμική ακολουθία στη θαλάσσια περιοχή της Ανύδρου μεταξύ Θήρας και Αμοργού παραμένει σταθερή, με περισσότερους από 800 σεισμούς από την 1η Φεβρουαρίου έως σήμερα με μέγεθος άνω των 3 Ρίχτερ (και με μέγιστο καταγεγραμμένο μέγεθος 5,2 Ρίχτερ).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, έπειτα από την κοινή συνεδρίαση των δύο Επιτροπών (Μόνιμης Eπιστημονικής Eπιτροπής Εκτίμησης Σεισμικού Κινδύνου και Μείωσης της Σεισμικής Διακινδύνευσης και της Μόνιμης Επιστημονικής Επιτροπής Παρακολούθησης του Ελληνικού Ηφαιστειακού Τόξου του ΟΑΣΠ), την οποία συγκάλεσε εκ νέου σήμερα το μεσημέρι ο πρόεδρος του ΟΑΣΠ, καθηγητής Ευθύμιος Λέκκας, λόγω της αυξημένης σεισμικής δραστηριότητας στη θαλάσσια στην περιοχή της Ανύδρου, μεταξύ Θήρας και Αμοργού και μετά την ενδελεχή εξέταση όλων των μέχρι τώρα δεδομένων, διατυπώθηκε ομόφωνα από όλα τα μέλη των Επιτροπών ότι:

1. Η σεισμική ακολουθία στη θαλάσσια περιοχή της Ανύδρου μεταξύ Θήρας και Αμοργού παραμένει σταθερή, με περισσότερους από 800 σεισμούς από την 1η Φεβρουαρίου έως σήμερα με μέγεθος άνω των 3 Ρίχτερ (και με μέγιστο καταγεγραμμένο μέγεθος 5,2 Ρίχτερ).

2. Η τρέχουσα σεισμική δραστηριότητα στην περιοχή της νήσου Ανύδρου οφείλεται σε υποθαλάσσια ρήγματα με διεύθυνση ΒΑ-ΝΔ και δεν σχετίζεται με την ηφαιστειακή δραστηριότητα των Καμμένων και του υποθαλάσσιου ηφαιστείου του Κολούμπου.

3. Η σεισμική δραστηριότητα εντός της Καλδέρας παραμένει στα ίδια χαμηλά επίπεδα με τις προηγούμενες ημέρες.

4. Οι Επιτροπές υπενθυμίζουν τα ακόλουθα προληπτικά μέτρα:

Οι πολίτες θα πρέπει:

- Να αποφεύγουν τις μεγάλες συναθροίσεις εντός κτιρίων.

- Να αποφεύγουν την προσέγγιση σε εγκαταλελειμμένα κτίρια.

- Να αποφεύγουν την πρόσβαση και παραμονή στα λιμάνια Αμμουδίου, Αρμένης, Κόρφου και Παλαιού Λιμένα Φηρών.

- Να προχωρήσουν σε άρση επικίνδυνων στοιχείων μη δομικής τρωτότητας στα κτίριά τους (βαριά επικρεμάμενα αντικείμενα, ψευδοροφές κ.λπ.) και στο άδειασμα των υδάτων στις κολυμβητικές δεξαμενές (πισίνες).

- Να επιλέγουν ασφαλείς διαδρομές κατά τη μετακίνησή τους μέσα στον αστικό ιστό και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, ιδιαίτερα στα σημεία όπου υπάρχουν έντονες μορφολογικές κλίσεις και είναι πιθανόν να εκδηλωθούν κατολισθητικά φαινόμενα.

- Να υπάρχει άμεση απομάκρυνση από τις παράκτιες περιοχές, σε περίπτωση ισχυρής σεισμικής δόνησης.

- Τα σχολεία να παραμείνουν κλειστά μέχρι και την Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2025 σε Θήρα, Ίο, Ανάφη και Αμοργό.

Οι Επιτροπές θα συνεδριάσουν εκ νέου την Τρίτη 11 Φεβρουαρίου στις 18:00.

Στο μεταξύ, για την καλύτερη και ταχύτερη ενημέρωση των πολιτών, εκπρόσωπος των δύο Επιτροπών ορίστηκε ο καθηγητής του ΑΠΘ, Κώστας Παπαζάχος.

Σημειώνεται ότι η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στο υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, παρουσία του αρμόδιου υπουργού, Βασίλη Κικίλια, του γγ Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Παπαγεωργίου, καθώς και εκπροσώπων της ηγεσίας του Πυροσβεστικού Σώματος.

Σε ό,τι αφορά στην ενημέρωση των πολιτών σε θέματα αντισεισμικής προστασίας, περισσότερα στοιχεία μπορούν να αναζητηθούν στους διαδικτυακούς τόπους του Οργανισμού Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (www.oasp.gr) και του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας (www.civilprotection.gr).

Εικοσί τρεις (23) οικογένειες από τη Σαντορίνη, συνολικά 104 άτομα, που έφυγαν από το νησί υπό τον φόβο των αλλεπάλληλων σεισμικών δονήσεων, θα φιλοξενηθούν στις κατασκηνώσεις του δήμου Αθηναίων, στον Άγιο Ανδρέα. Λίγο μετά τις 11 το πρωί έφτασαν στις κατασκηνώσεις οι πρώτοι 45 κάτοικοι.

«Σαφώς καλύτερη» χαρακτήρισε νωρίτερα την κατάσταση ο καθηγητής Γεωφυσικής και σεισμολογίας, Κώστας Παπαζάχος, μιλώντας νωρίτερα στο ΕΡΤnews υπογραμμίζοντας πως τις τελευταίες δύο ημέρες υπάρχει μια σχετική ύφεση, ενώ έχει σταματήσει και επέκταση της δραστηριότητας βορειοανατολικά. Παράλληλα όμως τόνισε πως «δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση να πούμε πως υπάρχει λήξη του συναγερμού».

Εχθές τοποθετήθηκαν 3 νέοι σεισμογράφοι στη Σαντορίνη ενώ ο καθηγητής Παπαζάχος εκτίμησε ότι απομακρύνεται συνεχώς το σενάριο ενός ισχυρότερου σεισμού. Ο σεισμολόγος Άκης Τσελέντης από τη μεριά του ανέφερε σήμερα μεταξύ άλλων ότι «η (σεισμική) ακολουθία ΔΕΝ έχει εξασθενήσει» και ότι «Έχει ΠΡΟσεισμικά χαρακτηριστικά» ενώ σημείωσε επίσης ότι «ηφαίστεια δεν εκρήγνυνται ούτε θα βγουν τα πράσινα πετροφάγα τέρατα» και ότι «το πιο πιθανό (δε μπορώ να σας πω ποτέ ακριβώς) είναι να δώσει η ρηξιγενής ζώνη ένα σεισμό της τάξης των 6R αλλά οφείλουμε να έχουμε στην άκρη του μυαλού μας και τη μικρή πιθανότητα η μεγάλη αυτή ρηξιγενής ζώνη να φτάσει το ταβάνι των 7R».

Παρακαλώ περιμένετε...

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.