Σε μια επικίνδυνη «αποστολή» επιδόθηκε ένας οδηγός στα Χανιά, μεταφέροντας με το πατίνι του ένα στρώμα.

Όπως φαίνεται στο βίντεο του zarpanews.gr, ο νεαρός οδηγός, αγνοώντας τον κίνδυνο για τη ζωή του, φέρεται να κινείται με ένα στρώμα πάνω στο πατίνι, περνώντας από τα φανάρια του Κλαδισού και κινούμενος προς την Αναγνώστου Γογονή.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: skai.gr

