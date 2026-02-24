Λογαριασμός
«Επικίνδυνη αποστολή» στα Χανιά: Φόρτωσε στρώμα πάνω σε πατίνι - Δείτε βίντεο

Το στρώμα, σε μια απότομη κίνηση ή σε ένα ξαφνικό φρενάρισμα θα μπορούσε να προκαλέσει ατύχημα τόσο για τον ίδιο τον οδηγό όσο και για τους άλλους

Πατίνι στρώμα

Σε μια επικίνδυνη «αποστολή» επιδόθηκε ένας οδηγός στα Χανιά, μεταφέροντας με το πατίνι του ένα στρώμα. 

Όπως φαίνεται στο βίντεο του zarpanews.gr, ο νεαρός οδηγός, αγνοώντας τον κίνδυνο για τη ζωή του, φέρεται να κινείται με ένα στρώμα πάνω στο πατίνι, περνώντας από τα φανάρια του Κλαδισού και κινούμενος προς την Αναγνώστου Γογονή.

Δείτε το βίντεο:

Πηγή: skai.gr

