Εορτολόγιο: Της Αγίας Κυριακής σήμερα - Χρόνια πολλά και στον Οδυσσέα

Μην ξεχάσετε να ευχηθείτε στην Κική, την Κούλα, την Κορίνα, την Ντομένικα και την Σάντυ

Εορτολόγιο: Της Αγίας Κυριακής σήμερα 

Σήμερα, 7 Ιουλίου, είναι της Αγίας Κυριακής Μεγαλομάρτυρος και του Αγίου Οδυσσέα του Νεομάρτυρα. 

Μην ξεχάσετε να πείτε «χρόνια πολλά» στους:  Κυριακή, Κυριακίτσα, Κική, Κίκα, Κικίτσα, Κίτσα, Κορίνα, Ντομένικα, Σάντυ, Κούλα και Οδυσσέα. 

Φωτ: Η εκκλησία της Αγίας Κυριακής στην Μύκονο

Πηγή: skai.gr

