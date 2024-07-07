Εορτολόγιο: Της Αγίας Κυριακής σήμερα 

Σήμερα, 7 Ιουλίου, είναι της Αγίας Κυριακής Μεγαλομάρτυρος και του Αγίου Οδυσσέα του Νεομάρτυρα.
Μην ξεχάσετε να πείτε «χρόνια πολλά» στους: Κυριακή, Κυριακίτσα, Κική, Κίκα, Κικίτσα, Κίτσα, Κορίνα, Ντομένικα, Σάντυ, Κούλα και Οδυσσέα.
Φωτ: Η εκκλησία της Αγίας Κυριακής στην Μύκονο
Πηγή: skai.gr
