Εορτολόγιο: Της Αγίας Κυριακής σήμερα 

Σήμερα, 7 Ιουλίου, είναι της Αγίας Κυριακής Μεγαλομάρτυρος και του Αγίου Οδυσσέα του Νεομάρτυρα.

Μην ξεχάσετε να πείτε «χρόνια πολλά» στους: Κυριακή, Κυριακίτσα, Κική, Κίκα, Κικίτσα, Κίτσα, Κορίνα, Ντομένικα, Σάντυ, Κούλα και Οδυσσέα.

Φωτ: Η εκκλησία της Αγίας Κυριακής στην Μύκονο

Πηγή: skai.gr

