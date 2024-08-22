Παιδίατρος στη Σάμο κατέρρευσε από τις συνεχείς εφημερίες

Η εξάντληση της μοναδικής παιδιάτρου του νοσοκομείου Σάμου που υστέρα από συνεχείς εφημερίες κατέληξε η ίδια στο νοσοκομείο επαναφέρει στο προσκήνιο το ζήτημα των ελλείψεων προσωπικού στο σύστημα υγείας.

Σε ακριτικά νησιά όπως η Σάμος, τα νοσοκομεία λειτουργούν χωρίς τον απαιτούμενο αριθμό γιατρών.

Η γιατρός, εργαζόταν για αρκετά χρόνια σε νοσοκομείο της Γερμανίας και επέστρεψε πριν από τέσσερις μήνες για να προσφέρει στον τόπο της.

Ήταν η μοναδική παιδίατρος στο νοσοκομείο της Σάμου.

Εξαιτίας του αυξημένου φόρτου εργασίας από τις πολυήμερες εφημερίες, η γιατρός κατέρρευσε και μεταφέρθηκε για νοσηλεία στην Αθήνα.

Το περιστατικό αυτό ανέδειξε μια σειρά από ελλείψεις στο νοσοκομείο του νησιού.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο πρόεδρος των εργαζομένων του Νοσοκομείου, Σταμάτης Φιλιππής ανέφερε ότι η γιατρός είχε υποβάλλει παραίτηση μια ήμερα πριν.

Την ίδια ώρα, ο προσωρινός διοικητής του νοσοκομείου Φάμπιο Τζαρντίνα εξήγησε πως η παιδίατρος είχε κάνει 6 εφημερίες από 1η Αυγούστου μέχρι 18 Αυγούστου όταν συνέβη το περιστατικό, με τις τρεις εξ αυτών να είναι συνεχόμενες.

Σημειώνεται πως, λίγες μέρες νωρίτερα, την παραίτηση της από το νοσοκομείο Σάμου είχε υποβάλλει η διοικήτρια.

Ο Υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, σημείωσε σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, συνόψισε πως κατά την τελευταία τετραετία το νοσοκομείο έχει ενισχυθεί (μόνιμο και επικουρικό προσωπικό) με 22 ιατρούς, 40 άτομα νοσηλευτικού προσωπικού και 58 άτομα λοιπού προσωπικού.

Η γιατρός από τη Σάμο είναι καλύτερα και αναμένεται να πάρει εξιτήριο.

Χρέη οδηγού ασθενοφόρου, ο γιατρός της Μήλου

Οριακή είναι είναι η κατάσταση και στη Μήλο όπου ο γενικός γιατρός που υπηρετεί στο Κέντρο Υγείας και χθες εφημέρευε χωρίς παιδίατρο, καρδιολόγο, ακτινοδιαγνώστη και οδηγό ασθενοφόρου, εκπέμπει κραυγή αγωνίας.

«Έστειλα την επιστολή, γιατί δουλεύουμε υποστελεχωμένοι από ιατρικό προσωπικό, νοσηλευτικό προσωπικό, οδηγούς. Εγώ στην εφημερία μου καλύπτω τη βάρδια του ασθενοφόρου πηγαίνοντας αν μας καλέσουν και μεταφέροντας τους ασθενείς στο κέντρο υγείας, καλύπτω το ακτινολογικό βγάζοντας ακτινογραφίες αλλά ένας μόνος δε μπορεί να τα κάνει όλα αυτά», δηλώνει ο Ηλίας Αποστόλόπουλος.

Στην επιστολή του μάλιστα επισημαίνει ότι στην κορύφωση της τουριστικής περιόδου τα επείγοντα περιστατικά είναι αδύνατο να αντιμετωπιστούν από ένα γιατρό και μια νοσηλεύτρια.



«Έχουμε κάνει τις απαραίτητες κινήσεις ώστε να λύσουμε το χρόνιο πρόβλημα των οδηγών ασθενοφόρων με μια κίνηση να γίνει κάποιος σταθμός ΕΚΑΒ στη Μήλο, να λύσουμε και το πρόβλημα και των ιατρών, ώστε να φέρουμε και γιατρούς δίνοντας κίνητρα χρηματικά διαμονή, σίτιση», αναφέρει ο Μάρκος Μάλλης, Πρόεδρος του Κέντρου Υγείας.

