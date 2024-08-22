Δροσοπηγή Ιωαννίνων: Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Μπούγια Δροσοπηγής Ιωαννίνων.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 14.15 σε δύσβατη περιοχή και δεν απειλούσε κάποιον οικισμό. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 5ης ΕΜΟΔΕ, 4 οχήματα και ένα ελικόπτερο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.