Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στη Δροσοπηγή Ιωαννίνων

Υπό μερικό έλεγχο η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Δροσοπηγή Ιωαννίνων

Δροσοπηγή Ιωαννίνων: Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά

Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε σε δασική έκταση στην περιοχή Μπούγια Δροσοπηγής Ιωαννίνων.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 14.15 σε δύσβατη περιοχή και δεν απειλούσε κάποιον οικισμό. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 5ης ΕΜΟΔΕ, 4 οχήματα και ένα ελικόπτερο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Φωτιά Φωτιά Τώρα Ιωάννινα
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark