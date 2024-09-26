Λογαριασμός
Προφυλακιστέος κρίθηκε 17χρονος για το ξύρισμα 12χρονου με φαλτσέτα σε σχολείο στην Αργολίδα

Για το ξύρισμα του 12χρονου με φαλτσέτα συνελήφθησαν δύο 17χρονοι και οι γονείς τους

Αργολίδα: Προφυλακιστέος κρίθηκε 17χρονος για το ξύρισμα 12χρονου με φαλτσέτα

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο ένας εκ των δύο 17χρονων που εμπλέκονται στο νέο περιστατικό βίας ανηλίκων που σημειώθηκε στην Αργολίδα και αφορά το ξύρισμα ενός 12χρονου με φαλτσέτα, την ώρα του διαλείμματος σε γυμνάσιο - λύκειο στην περιοχή της Ερμιόνη.

Δύο 17χρονοι ξύρισαν το μουστάκι του παιδιού και του άρπαξαν 2 ευρώ.

Οι Αρχές συνέλαβαν τόσο τους δύο ανήλικους δράστες, όσο και τους γονείς τους.

