Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 6 Ιανουαρίου

Σημαντική ημέρα για την Ορθοδοξία η σημερινή, καθώς η Εκκλησία γιορτάζει τα Άγια Θεοφάνια τιμώντας τη βάπτιση του Ιησού Χριστού στον ποταμό Ιορδάνη από τον Άγιο Ιωάννη τον Βαπτιστή.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σύμφωνα με το Εορτολόγιο:



Φώτιος, Φώτης, Φωτεινός, Φώτης, Φωτεινή, Φώτω, Φώφη, Φωτούλα, Φαίη, Θεοφάνης, Θεοφάνιος, Φάνης, Φένιος, Θεοφανία, Θεοφανή, Φανή, Φένια, Θεανώ, Θένια, Ιορδάνης, Ιορδάνιος, Ιορδανία, Ιορδανή, Ντάνης, Δάνης, Ιορδάνα, Ντάνα, Δάνα, Ουρανία, Ράνια

Ανατολή ήλιου: 07:41 - Δύση ήλιου: 17:20

Σελήνη 18 ημερών

