Με το καθιερωμένο «τελετουργικό», το άναμμα των κεριών, το τραγούδι στη μνήμη των θυμάτων και την ανάγνωση των ονομάτων των ανθρώπων που έχασαν τις ζωές τους στο δυστύχημα στα Τέμπη, αρκετοί πολίτες έδωσαν για ένα ακόμη βράδυ το «παρών» μπροστά από τη Βουλή.
Πηγή: skai.gr
