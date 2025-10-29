Λογαριασμός
Παραμένει κόσμος κάθε βράδυ μπροστά από το μνημείο των θυμάτων των Τεμπών (Βίντεο)

Με το καθιερωμένο «τελετουργικό», το άναμμα των κεριών και το τραγούδι στη μνήμη των θυμάτων, αρκετοί πολίτες έδωσαν για ένα ακόμη βράδυ το «παρών»

Κεριά για τα θύματα των Τεμπών

Με το καθιερωμένο «τελετουργικό», το άναμμα των κεριών, το τραγούδι στη μνήμη των θυμάτων και την ανάγνωση των ονομάτων των ανθρώπων που έχασαν τις ζωές τους στο δυστύχημα στα Τέμπη, αρκετοί πολίτες έδωσαν για ένα ακόμη βράδυ το «παρών» μπροστά από τη Βουλή.

