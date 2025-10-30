Σεισμός 3,5 βαθμών στο Ρέθυμνο

Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε στις 23:06 το βράδυ της Τετάρτης στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά του Ρεθύμνου.

Ειδικότερα, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίστηκε στα 16 χιλιόμετρα ΝΝΑ του Πλακιά Ρεθύμνου και το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 11.6 χιλιόμετρα, σύμφωνα με την αναθεωρημένη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Αθηνών.

Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές από τη σεισμική δόνηση.

Πηγή: skai.gr

