Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 22 Απριλίου

Σήμερα Τρίτη 22 Απριλίου είναι η 3η Διακαινήσιμου, με την Ορθόδοξη Εκκλησία να τιμά τους 179 Οσιομάρτυρες Νταού Πεντέλης, τους Ραφαήλ, Νικόλαο και Ειρήνη Αγίους Μυτιλήνης, τον Άγιο Νέαρχο και τον Άγιο Ναθαναήλ του Αποστόλου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

Νέαρχος, Νιάρχος

Ναθαναήλ, Ναθάνης, Ναθαναήλος, Ναθαναήλης, Ναθαναηλία, Ναθανηλία

Λαμπροτρίτη

Ραφαέλα, Ραφαέλλα, Ραφαήλα, Ραφαηλία, Ραφαήλ, Ραφαήλος, Ραφαέλος *

Νικόλαος, Νικόλας, Νίκος, Νικολός, Νικολής, Νικολάκης, Νικολέττα, Νικολούδα, Νικολίτσα, Νικολίνα, Νικολέτα, Νικόλ *

Ειρήνη, Ρένα, Ρήνα, Ρηνιώ, Ρηνούλα, Ειρήνα, Ειρήνγκω, Ρένια *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:39 - Δύση ήλιου: 20:07 - Διάρκεια ημέρας: 13 ώρες 28 λεπτά

Σελήνη 23.5 ημερών



