Τραγικό θάνατο βρήκε σήμερα 43χρονος από τη Ρόδο, όταν το δίκυκλο μοτοποδήλατο που οδηγούσε εξετράπη της πορείας του.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι στην περιοχή Αφάντου.

Έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος διενεργεί η Τροχαία, ενώ έχει διαταχθεί νεκροψία – νεκροτομή για να διαπιστωθεί εάν το ατύχημα προέκυψε μετά από παθολογικό πρόβλημα του 43χρονου.

Πηγή: skai.gr

