Παράσυρση πεζού στο κέντρο της Θεσσαλονίκης

Ένα ΙΧ παρέσυρε έναν πεζό στη διασταύρωση της Λεωφόρου Νίκης με την οδό Αριστοτέλους, με αποτέλεσμα ο άνδρας να τραυματιστεί ελαφρά στο πόδι

ΕΚΑΒ

Παράσυρση πεζού σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας του Πάσχα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Πιο συγκεκριμένα, ένα ΙΧ παρέσυρε έναν πεζό στη διασταύρωση της Λεωφόρου Νίκης με την οδό Αριστοτέλους, με αποτέλεσμα ο άνδρας να τραυματιστεί ελαφρά στο πόδι.

Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να παραλάβει τον τραυματία και να τον μεταφέρει στο Νοσοκομείο Παπανικολάου.

