Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 2 Ιουλίου

Σήμερα, Τετάρτη 2 Ιουλίου είναι η κατάθεσις της τιμίας Εσθήτος της Παναγίας Θεοτόκου εν Βλαχερναίς και τιμάται η μνήμη του Ιουβεναλίου πατριάρχου Ιεροσολύμων.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι: Ιουβενάλιος, Ιουβενάλης, Γιουβενάλης, Ιουβεναλία *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:06 - Δύση ήλιου: 20:51 - Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 45 λεπτά

Σελήνη 7 ημερών



Πηγή: skai.gr

