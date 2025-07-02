Λογαριασμός
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 2 Ιουλίου

Σε ποιους λέμε σήμερα «χρόνια πολλά» - Ανατολή ήλιου έχουμε στις 06:06 και δύση ήλιου στις 20:51 - Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 45 λεπτά

Εορτολόγιο

Σήμερα, Τετάρτη 2 Ιουλίου είναι η κατάθεσις της τιμίας Εσθήτος της Παναγίας Θεοτόκου εν Βλαχερναίς και τιμάται η μνήμη του Ιουβεναλίου πατριάρχου Ιεροσολύμων.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι: Ιουβενάλιος, Ιουβενάλης, Γιουβενάλης, Ιουβεναλία *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:06 - Δύση ήλιου: 20:51 - Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 45 λεπτά

Σελήνη 7 ημερών
 

