Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 17 Ιουλίου

Σήμερα, Πέμπτη 17 Ιουλίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Αγίας Μαρίνας Μεγαλομάρτυρος.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

Μαρίνα, Μαρίνος

Αλίκη

Αλεξάνδρα, Αλεξία, Αλέξω, Αλέκα, Σάντρα, Σάσα *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:16 - Δύση ήλιου: 20:46 - Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 30 λεπτά

Σελήνη 21.5 ημερών

