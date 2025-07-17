Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 17 Ιουλίου

Σήμερα, Πέμπτη 17 Ιουλίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Αγίας Μαρίνας Μεγαλομάρτυρος.
Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:
- Μαρίνα, Μαρίνος
- Αλίκη
- Αλεξάνδρα, Αλεξία, Αλέξω, Αλέκα, Σάντρα, Σάσα *
* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.
Ανατολή ήλιου: 06:16 - Δύση ήλιου: 20:46 - Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 30 λεπτά
Σελήνη 21.5 ημερών
