Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 17 Ιουλίου

Σε ποιους λέμε σήμερα «χρόνια πολλά» - Ανατολή ήλιου έχουμε στις 06:16 και δύση ήλιου στις 20:46 - Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 30 λεπτά

Εορτολόγιο

Σήμερα, Πέμπτη 17 Ιουλίου, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη της Αγίας Μαρίνας Μεγαλομάρτυρος.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

  • Μαρίνα, Μαρίνος
  • Αλίκη
  • Αλεξάνδρα, Αλεξία, Αλέξω, Αλέκα, Σάντρα, Σάσα *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:16 - Δύση ήλιου: 20:46 - Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 30 λεπτά

Σελήνη 21.5 ημερών

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Εορτολόγιο Γιορτή σήμερα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark