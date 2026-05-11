Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα, 11 Μαΐου

Σήμερα, Δευτέρα 11 Μαΐου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Αρμοδίου μάρτυρος, των Αγίων Κυρίλλου και Μεθόδιου, του Αγίου Αργυρίου εξ Επανωμής, της Αγίας Ολυμπίας οσιομάρτυρος και του Αγίου Διοσκόρου του νέου.

Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα είναι:

Αρμόδιος, Αρμόδης

Μεθόδιος *

Αργύρης, Αργύριος, Αργυρή, Αργυρούλα, Ρούλα, Αργυρώ, Ασημίνα

Ολυμπία, Ολυμπιάδα, Ολύμπω, Ολύμπη, Όλια, Ολυμπούλα, Ολυμπιάς *

Διοσκουρίδης, Διοσκορίδης, Διόσκορος *

* Υπάρχουν και άλλες ημερομηνίες που γιορτάζει αυτό το όνομα.

Ανατολή ήλιου: 06:18 - Δύση ήλιου: 20:24 - Διάρκεια ημέρας: 14 ώρες 7 λεπτά

Σελήνη 23.6 ημερών



Πηγή: skai.gr

