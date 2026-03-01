Λογαριασμός
Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 1 Μαρτίου

Σε ποιους να ευχηθείτε χρόνια πολλά -  Ανατολή ήλιου: 06:56 - Δύση ήλιου: 18:18 - Σελήνη 12.6 ημερών

Εορτολόγιο

Σήμερα, 1 Μαρτίου, Κυριακή της Ορθοδοξίας (Α΄ Κυριακή των νηστειών), σύμφωνα με το ορθόδοξο εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Αγίας Ευδοκίας Οσιομάρτυρος, Αγίου Παρασκευά Νεομάρτυρος, Αγίου Χαρισίου του Μάρτυρος.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

  • Ευδοκία, Ευδοκούλα, Ευδοκίτσα, Ευδοκή, Εύη
  • Παράσχος, Πάρης, Πάρις
  • Χαρίσιος, Χάρισος, Χαρίσης, Χαρίσα
  • Λωξάνδρα, Λωξάντρα
  • Ρωξάνη, Ρωξάνα
  • Ορθοδόξης, Δόξης, Δοξάκης, Ορθοδοξία, Δόξα, Ορθούλα
  • Άξιος, Άξια

☀ Ανατολή ήλιου: 06:56 - Δύση ήλιου: 18:18
🌔  Σελήνη 12.6 ημερών

