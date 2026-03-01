Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 1 Μαρτίου

Σήμερα, 1 Μαρτίου, Κυριακή της Ορθοδοξίας (Α΄ Κυριακή των νηστειών), σύμφωνα με το ορθόδοξο εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Αγίας Ευδοκίας Οσιομάρτυρος, Αγίου Παρασκευά Νεομάρτυρος, Αγίου Χαρισίου του Μάρτυρος.

Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:

Ευδοκία, Ευδοκούλα, Ευδοκίτσα, Ευδοκή, Εύη

Παράσχος, Πάρης, Πάρις

Χαρίσιος, Χάρισος, Χαρίσης, Χαρίσα

Λωξάνδρα, Λωξάντρα

Ρωξάνη, Ρωξάνα

Ορθοδόξης, Δόξης, Δοξάκης, Ορθοδοξία, Δόξα, Ορθούλα

Άξιος, Άξια

☀ Ανατολή ήλιου: 06:56 - Δύση ήλιου: 18:18

🌔 Σελήνη 12.6 ημερών

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.