Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 1 Μαρτίου

Σήμερα, 1 Μαρτίου, Κυριακή της Ορθοδοξίας (Α΄ Κυριακή των νηστειών), σύμφωνα με το ορθόδοξο εορτολόγιο τιμάται η μνήμη των Αγίας Ευδοκίας Οσιομάρτυρος, Αγίου Παρασκευά Νεομάρτυρος, Αγίου Χαρισίου του Μάρτυρος.
Σήμερα, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν οι:
- Ευδοκία, Ευδοκούλα, Ευδοκίτσα, Ευδοκή, Εύη
- Παράσχος, Πάρης, Πάρις
- Χαρίσιος, Χάρισος, Χαρίσης, Χαρίσα
- Λωξάνδρα, Λωξάντρα
- Ρωξάνη, Ρωξάνα
- Ορθοδόξης, Δόξης, Δοξάκης, Ορθοδοξία, Δόξα, Ορθούλα
- Άξιος, Άξια
☀ Ανατολή ήλιου: 06:56 - Δύση ήλιου: 18:18
🌔 Σελήνη 12.6 ημερών
