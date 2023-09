Παραιτήθηκε ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ Θεοκλής Ζαούτης - Τον διαδέχεται ο καθηγητής Χατζηχριστοδούλου Ελλάδα 11:33, 13.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Ο Θεοκλής Ζαούτης είχε αναλάβει καθήκοντα τον Οκτώβριο του 2021 και σύμφωνα με αρμόδιες πηγές η αντικατάστασή του είχε δρομολογηθεί πριν τη θεομηνία στη Θεσσαλία