Παπαϊωάννου- ΣΚΑΪ 100.3: 324 χιλιάδες αιώνιοι φοιτητές στα ελληνικά ΑΕΙ

Στα ελληνικά πανεπιστήμια υπάρχουν 324 χιλιάδες αιώνιοι φοιτητές, δήλωσε στον ΣΚΑΪ 100.3 και συγκεκριμένα στην εκπομπή «Αταίριαστοι» με τον Γιάννης Ντσούνο και Χρήστο Κούτρα, ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου, με αφορμή τις νομοθετικές ρυθμίσεις που ανακοινώθηκαν σήμερα για τους λεγόμενους αιώνιους φοιτητές και την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει στη διαγραφή τους από τον Σεπτέμβριο.

Σε κάθε περίπτωση, σημείωσε ότι ο ακριβής αριθμός θα γίνει γνωστός μετά την εξεταστική του Σεπτεμβρίου.

Στις λίστες των πανεπιστημίων μάλιστα, υπάρχουν τρία άτομα που είχαν κάνει την εγγραφή τους τη δεκαετία του 30.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για δύο φοιτητές από τη δεκαετία του 30 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και έναν στο ΕΚΠΑ.

Εκτίμησε ότι οι άνθρωποι αυτοί είχαν γεννηθεί περίπου το 1917.

Ο κ Παπαϊωάννου σημείωσε ότι η νέα νομοθετική ρύθμιση, θα δίνει στους παλιούς φοιτητές που έχουν αποδεδειγμένα προσπαθήσει να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους μία τελευταία ευκαιρία να πάρουν το πτυχίο τους.

Εκτίμησε ότι η ρύθμισή - που παρουσιάστηκε σε σύσκεψη του πρωθυπουργού με την ηγεσία του υπουργείου Παιδείας - θα ψηφιστεί εντός του Ιουλίου.

Όπως είπε, προβλέπει ότι παλιοί φοιτητές που έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον το 75% των μονάδων του προγράμματος σπουδών τους και έχουν συμμετάσχει με επιτυχία τουλάχιστον σε δύο εξεταστικές περιόδους των τελευταίων δύο ακαδημαϊκών ετών, θα έχουν το δικαίωμα να παρατείνουν τη φοίτησή τους για έως δύο επιπλέον εξάμηνα.

Διευκρίνισε ότι το χρονικό όριο για διαγραφή δεν ισχύει για φοιτητές που έχουν ποσοστό αναπηρίας από 50% και πάνω.

Πηγή: skai.gr

